Jefferies relève l'objectif de SMA Solar à 120 euros - 'Buy'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le cabinet d'analyse Jefferies a relevé l'objectif de cours de SMA Solar de 85 à 120 euros après les résultats trimestriels et a maintenu sa recommandation à "acheter". Le fabricant de technologies solaires a réalisé un début d'année solide, a écrit l'analyste Constantin Hesse dans une étude publiée vendredi. Malgré les augmentations de coûts, les perspectives annuelles semblent toujours conservatrices. L'expert a nettement revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour 2023 et 2024./edh/zb

Publication de l'étude originale : 12.05.2023 / 11:18 / ET

Première diffusion de l'étude originale : 12.05.2023 / 11:18 / ET

