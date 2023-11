GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Selon une étude récente, la demande en personnel qualifié pour le développement des énergies solaire et éolienne a augmenté rapidement. Ainsi, le nombre d'offres d'emploi en ligne pour des postes dans le secteur de l'énergie solaire s'élevait à 52 000 en 2022 et a donc plus que doublé par rapport à 2019, selon une étude présentée mercredi par l'Institut de l'économie allemande (IW) pour le compte de la Fondation Bertelsmann. Selon cette étude, 36 000 annonces d'emploi dans le secteur solaire ont déjà été publiées au cours des six premiers mois de l'année en cours, ce qui laisse présager une nouvelle année record.

Les techniciens en plomberie, chauffage et climatisation ainsi que les électriciens du bâtiment sont particulièrement demandés. Les couvreurs sont de plus en plus souvent recherchés pour le montage d'installations solaires. Selon les experts, des goulots d'étranglement menacent : "La demande croissante dans le secteur de l'énergie solaire renforce la concurrence pour les spécialistes déjà rares", a déclaré Jana Fingerhut, experte du marché du travail de la fondation Bertelsmann.

Les auteurs de l'étude de l'IW rappellent que le succès de la transition énergétique dépend de la disponibilité d'un nombre suffisant de professionnels qualifiés. C'est pourquoi il faut faire connaître les emplois dans le domaine des énergies renouvelables et les rendre plus attractifs.

Selon un rapport publié en octobre par l'association faîtière européenne Solar Power Europe (SPE), le secteur de l'énergie solaire a également un énorme besoin de personnel qualifié supplémentaire en Europe. Ainsi, 648 000 "équivalents temps plein" ont déjà été créés dans le secteur jusqu'à l'année dernière, et ce chiffre pourrait atteindre 1,2 million d'ici 2027. Selon le PSE, c'est en Allemagne que le besoin en personnel qualifié est le plus important.

Selon les données actuelles du Jobmonitor de la Fondation Bertelsmann, le nombre d'offres d'emploi dans le secteur de l'énergie éolienne a également augmenté, mais de manière nettement moins dynamique et à un niveau moins élevé. En 2022, près de 15 000 offres d'emploi ont été enregistrées pour les métiers correspondants, contre près de 14 000 en 2019. Les experts attribuent la différence avec le secteur solaire au nombre d'installations. Actuellement, il existe plus de trois millions d'installations photovoltaïques et 30 000 éoliennes sur terre et en mer. Toutefois, la planification et le montage des éoliennes sont plus complexes /fld/DP/zb.