Installations solaires flottantes : l'association demande la suppression des limitations

BERLIN/HALTERN (dpa-AFX) - L'industrie solaire demande des facilités pour l'installation de centrales photovoltaïques flottantes. Les limitations de surface en vigueur depuis le début de l'année pour les installations photovoltaïques dites flottantes sont disproportionnellement restrictives, a déclaré Carsten Körnig, directeur général de l'association allemande de l'industrie solaire (BSW), à l'agence de presse allemande. L'utilisation de cette nouvelle catégorie d'installations est fortement entravée par l'amendement à la loi sur l'eau. Depuis janvier, ces installations ne peuvent pas couvrir plus de 15 pour cent de la surface d'un cours d'eau et doivent être situées à au moins 40 mètres de la rive. Körnig s'est prononcé en faveur de la suppression de cette nouvelle réglementation.

Selon BSW, les effets potentiels sur l'environnement des installations prévues sont déjà suffisamment pris en compte dans le processus d'autorisation communal. Les autorisations sont assorties des conditions nécessaires du point de vue de la protection de la nature ou du régime des eaux. BSW a fait référence à une étude réalisée par une entreprise membre, selon laquelle le potentiel technique théorique en Allemagne est de 20 à 25 gigawatts de capacité de production. "L'amendement réduit ce potentiel à environ un gigawatt".

Les objectifs d'expansion du gouvernement fédéral exigent une expansion annuelle de 22 gigawatts de PV dès 2025. "À notre avis, le photovoltaïque flottant devrait également pouvoir y contribuer, tant que cela ne nuit pas de manière significative à la protection de la nature ou à d'autres formes d'utilisation de l'eau", poursuit Körnig.

Selon la société Energy4Climate de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le photovoltaïque flottant est jusqu'à présent exclusivement installé en Allemagne sur des plans d'eau artificiels ou fortement modifiés, comme les lacs de dragage. Une brochure répertorie huit installations dans toute l'Allemagne en avril 2022. La plus grande, d'une puissance de 3 mégawatts, se trouve à Haltern, en Westphalie. Les plus grandes installations au monde se trouvent en Asie. "Mais de plus en plus de grands parcs sont également construits en Europe, par exemple aux Pays-Bas", peut-on lire dans le magazine.

Une étude de l'Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE) voit dans les quelque 500 lacs d'extraction de lignite à ciel ouvert un grand potentiel pour le photovoltaïque flottant. Le gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est du même avis : "Pour le développement de l'énergie solaire, les installations photovoltaïques flottantes offrent un potentiel considérable, en particulier chez nous en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où se trouvent de nombreux lacs d'extraction, de production et d'exploitation à ciel ouvert", a déclaré la ministre de l'Économie et de l'Énergie Mona Neubaur (Verts), interrogée par l'agence allemande dpa. "Nous voulons le développer rapidement".

Le ministère fédéral de l'Économie prévoit de présenter une nouvelle stratégie photovoltaïque en mai. Un projet est en discussion depuis plusieurs semaines. Concernant le photovoltaïque flottant, il y est dit que les nouvelles exigences élevées ont pour conséquence que les projets photovoltaïques flottants ne peuvent pas être développés. "Un réajustement mesuré des exigences de la loi sur l'eau est ici également nécessaire en Allemagne", poursuit le texte.

Jeudi, l'exploitant de l'installation de Haltern, l'entreprise de matières premières Quarzwerke, fera part de ses expériences avec l'installation PV dite flottante (de l'anglais to float floating) après presque un an d'exploitation./tob/DP/zb