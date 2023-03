L'optimisme de SMA Solar entraîne une hausse temporaire du cours à deux chiffres

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'optimisme du fournisseur d'énergie solaire SMA Solar s'est propagé aux investisseurs jeudi. Les titres de l'entreprise de Hesse du Nord ont bondi de près de 10 pour cent à 79,65 euros dans les premiers échanges. Ce faisant, ils ont également cassé, du moins temporairement, la tendance à la consolidation depuis leur plus haut récent depuis 2011 à 84,70 euros.

L'analyste Constantin Hesse de la société d'investissement Jefferies a salué une année 2022 solide et a également estimé que les objectifs pour la nouvelle année étaient supérieurs aux attentes. Les commandes au quatrième trimestre semblent avoir été très fortes, bien meilleures qu'au troisième, a déclaré Hesse. Les problèmes de livraison ne sont certes pas encore totalement surmontés, mais le résultat d'exploitation prévu pour 2023 est supérieur d'environ 10 pour cent au consensus du marché.

Les titres ont toutefois nettement reculé depuis leur plus haut du jour et étaient encore en hausse d'environ 5 pour cent vers midi dans un contexte de marché plus faible. Pour 2023, il reste donc un bénéfice d'un peu plus de 13%./ag/mis/jha/