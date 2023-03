Le secteur de l'énergie demande des simplifications pour la construction d'installations solaires

BERLIN (dpa-AFX) - Avant un "sommet photovoltaïque" avec le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck (Verts) ce vendredi, le secteur de l'énergie appelle à de nouvelles simplifications pour la construction d'installations solaires. "Nous aurons besoin d'environ un pour cent de la surface du pays pour les installations PV au sol", a déclaré Kerstin Andreae, présidente du conseil d'administration de l'association allemande des industries de l'énergie et de l'eau (BDEW), à l'agence de presse allemande à Berlin. PV signifie photovoltaïque, c'est-à-dire installations solaires.

Lors de la réunion au ministère de l'Économie, un projet de stratégie solaire doit être présenté. L'Allemagne veut atteindre son objectif de 215 gigawatts de puissance solaire installée en 2030 et 400 gigawatts en 2040. En janvier, l'Allemagne avait atteint environ 68 gigawatts.

Actuellement, nous sommes heureusement dans les temps, a déclaré Andreae. La nouvelle stratégie doit maintenant montrer comment atteindre les augmentations importantes prévues pour le développement de l'énergie solaire dans les années à venir. "Cela implique de supprimer les obstacles bureaucratiques partout où cela est possible, de simplifier les procédures de planification et d'autorisation et de mettre à disposition suffisamment de surfaces".

Il faut notamment que tous les Länder ouvrent rapidement à l'utilisation de grandes installations solaires les zones qui sont difficilement utilisables pour l'agriculture, par exemple, a expliqué Andreae. Elle a également appelé à une utilisation accrue des toits dans les zones urbaines. "Il est urgent de simplifier l'installation d'un système photovoltaïque sur un toit". Des normes minimales unifiées au niveau fédéral pour ce type d'installations seraient également utiles, et les réseaux électriques devraient être davantage développés./hrz/DP/zb