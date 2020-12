Réseaux numériques : SMA et TransnetBW améliorent l'intégration de l'énergie...

07.12.2020

SMA Solar Technology AG (SMA) vient de signer avec le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité TransnetBW un contrat qui prévoit la fourniture de données de production et d'injection des installations photovoltaïques du réseau électrique de TransnetBW. L'accent est mis en particulier sur l'évolution du comportement d'injection des installations photovoltaïques, due à l'augmentation de l'autoconsommation et de l'utilisation de systèmes de stockage à batterie. TransnetBW utilise les données pour établir, selon les régions, des estimations et des prévisions concernant l'énergie solaire, commercialiser le courant EEG, réduire la demande normale d'énergie et améliorer la gestion des goulets d'étranglement.

« La transition énergétique se poursuit à grande vitesse. Au lieu de grandes centrales photovoltaïques centralisées, de plus en plus de sources d'énergie renouvelable décentralisées injectent de l'énergie dans les réseaux électriques publics. De plus, de nombreux propriétaires d'installation utilisent eux-mêmes directement une partie de l'énergie qu'ils produisent et font appel à des systèmes de stockage à batterie. Il s'agit là bien sûr d'une évolution très réjouissante qui confronte toutefois les exploitants de réseau à de grands défis », explique Jochen Bornemann, Executive Vice President Digital Center chez SMA. « Des estimations et prévisions précises sur l'injection réseau et la consommation sont par conséquent de plus en plus importantes pour une exploitation du réseau sûre, efficace et économique. Préparées de manière professionnelle, les données de SMA Data Services sont une solution idéale à cet égard. Rien qu'en Allemagne, plus de 180 000 installations photovoltaïques de toutes tailles envoient, par le biais des onduleurs SMA, des données de basse et moyenne tension à notre portail de surveillance en ligne Sunny Portal. Nous pouvons ainsi fournir des données actuelles sur les systèmes photovoltaïques et l'état du réseau dans toute l'Allemagne. »

« À ce jour déjà, quelque 10 % de l'électricité produite chaque année n'est pas injectée sur le réseau en raison de l'autoconsommation. Par moments, l'injection réseau est ainsi inférieure d'environ 500 MW à la puissance de production, et ce, rien que dans la zone de réglage de TransnetBW. Les données en ligne fournies par SMA nous aident à déterminer de manière plus précise et rapide d'une part la production actuelle des installations photovoltaïques et d'autre part l'injection d'énergie solaire, réduite par l'autoconsommation », explique Philipp Guthke, conseiller des missions spéciales pour les prévisions et l'optimisation auprès de TransnetBW.

Données provenant de 700 000 installations photovoltaïques et de stockage à l'échelle mondiale

Avec plus de 2 millions d'appareils connectés et près de 700 000 installations photovoltaïques et de stockage d'une puissance cumulée d'environ 20 GW, le Sunny Portal de SMA est le portail de surveillance d'installations photovoltaïques le plus important au monde. SMA saisit, analyse et archive les données fournies par les installations et les prépare dans le cadre des SMA Energy Data Services pour différents cas d'utilisation et projets dans le secteur énergétique. Les données, qui portent non seulement sur la production photovoltaïque, l'injection et l'autoconsommation, mais également sur l'état du réseau, sont actualisées à intervalles de 5 minutes. À elle seule, la zone de réglage de TransnetBW au Bade-Wurtemberg compte près de 20 000 installations photovoltaïques équipées d'onduleurs SMA. Dans le cadre de la mise à disposition des données, SMA veille bien entendu toujours à protéger ses clients. L'agrégation des données de mesure actuelles par code postal empêche ainsi efficacement par exemple d'en déduire des renseignements sur des installations particulières. La mise à disposition des données respecte des normes de sécurité et de confidentialité très strictes. Les données sont agrégées par projet conformément au RGPD, empêchant ainsi d'en déduire des informations sur des installations individuelles.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques efficaces et solutions système globales pour les installations photovoltaïques de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie et de solutions de stockage à batteries ainsi que de solutions complètes pour les applications hybrides photovoltaïque/diesel. Des services d'énergie numériques ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA, d'une capacité totale d'environ 95 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 600 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au SDAX.



SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Vice-Présidente de la Communication institutionnelle :

Anja Jasper

Tél. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Contact presse :

Susanne Henkel

Responsable presse

Tél. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de



