Le conseil de surveillance de SMA Solar Technology AG (SMA) a prolongé de cinq années supplémentaires le mandat de Jürgen Reinert au poste de porte-parole du comité de direction de SMA jusqu'au 30 juin 2028 et l'a également nommé avec effet immédiat président du comité de direction de SMA. Le président du conseil de surveillance Uwe Kleinkauf l'a remercié au nom des membres du conseil de surveillance pour avoir dirigé avec succès l'entreprise. Âgé de 55 ans, c'est en 2011 que cet ingénieur de profession a rejoint SMA, dont il est devenu membre du comité de direction en 2014. En 2018, il a été nommé porte-parole du comité de direction.

« Jürgen Reinert jouit de notre entière confiance. Il a dirigé avec succès SMA au cours des années difficiles que nous venons de traverser et a contribué à faire de l'entreprise un fournisseur durable de systèmes et de solutions dans un contexte difficile caractérisé par des pénuries tout au long de la chaîne d'approvisionnement et par une crise énergétique mondiale », a indiqué Uwe Kleinkauf, le président du conseil de surveillance.

« Sa clairvoyance a permis de consolider le positionnement de SMA en tant qu'entreprise de la transition énergétique, dotée d'un vaste portefeuille de solutions respectueuses du climat. Le conseil de surveillance est convaincu que Jürgen Reinert assurera à l'avenir aussi le succès de l'entreprise par la mise en œuvre de solutions innovantes, de nouveaux modèles commerciaux et d'une stratégie durable. »

Le président du comité de direction de SMA Jürgen Reinert a remercié le conseil de surveillance pour la confiance qu'il lui a témoignée. « SMA bénéficie de collaborateurs fantastiques et d'excellentes perspectives. Je suis ravi de pouvoir continuer à diriger cette extraordinaire entreprise au cours des années à venir. Je souhaite remercier Barbara Gregor, ma collègue au sein du comité de direction, mes collègues de l'équipe de gestion pour une collaboration constructive et ciblée et tous les collaborateurs de SMA », a indiqué Jürgen Reinert. « Ces dernières années ont été difficiles pour nous tous. Ensemble, nous avons cependant prouvé que nous pouvons résister par temps de crise et que nous sommes bien positionnés pour affronter l'avenir. »



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque et de stockage, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques et d'onduleurs-chargeurs efficaces, solutions système globales pour les installations photovoltaïques et systèmes de stockage de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie ainsi que de solutions de recharge pour les véhicules électriques et des applications Power-to-Gas. Des services d'énergie numérique ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA d'une capacité totale de plus de 125 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La puissance d'onduleur photovoltaïque vendue par SMA a permis d'éviter l'émission d'environ 63 millions de tonnes de CO2e par an. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 700 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au TecDAX et au MDAX.



