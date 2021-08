SMA Solar Technology : Le ministre de l'économie du Land de Hesse, Tarek Al-Wazir, inaugure le nouveau centre...

26.08.2021

Tarek Al-Wazir, ministre de l'économie du Land de Hesse, a inauguré aujourd'hui le nouveau centre d'essais CEM de SMA en compagnie du Président du Comité de direction de SMA, Jürgen Reinert. Le hall d'essai en compatibilité électromagnétique (CEM) permettra la réalisation d'essais complets pour des onduleurs et des systèmes de forte puissance électrique (jusqu'à cinq mégawatts). SMA a investi quelque six millions d'euros dans la construction de ce centre d'essais ultramoderne et affirme ainsi clairement son attachement à l'Allemagne en tant que site de production.

« Le photovoltaïque est en passe de devenir l'un des principaux piliers de l'approvisionnement énergétique à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les onduleurs photovoltaïques sont soumis à des exigences toujours plus strictes en matière de sécurité et de capacité d'intégration », explique Jürgen Reinert, Président du Comité de direction de SMA. « Dans notre nouveau centre d'essais probablement unique au monde, nous pouvons également contrôler de manière rapide et fiable la compatibilité électromagnétique de systèmes de très grande envergure. Nous pourrons ainsi garantir que nos futures solutions pour centrales photovoltaïques satisferont elles aussi aux exigences de sécurité des marchés internationaux. En tant qu'acteur de la transition énergétique, nous investissons ainsi dans l'avenir afin de permettre à SMA de tirer pleinement parti du marché mondial du photovoltaïque, qui connaît une expansion constante.

« SMA le prouve : la transition énergétique est un modèle commercial porteur »

« SMA est depuis 40 ans un moteur d'innovation technologique au service de la transition énergétique », a indiqué le ministre de l'économie du Land de Hesse, Tarek Al-Wazir (Les Verts) lors de sa visite du nouveau centre d'essais pour grands onduleurs photovoltaïques et onduleurs-chargeurs de SMA à Cassel. Selon lui, le nouveau hall CEM souligne les normes de qualité et de performance élevées que l'entreprise s'impose à elle-même et à ses produits. « SMA le prouve : la transition énergétique n'est pas seulement une nécessité écologique, elle est également un modèle commercial porteur. »

Essais de CEM pour les onduleurs et d'autres applications

Le hall d'essai CEM ultramoderne de SMA comprend environ 740 mètres carrés de surface de laboratoires. Il sera possible d'y tester des appareils dont le poids total pourra atteindre 30 tonnes et la dissipation de chaleur 200 kW. Les émissions parasites et l'insensibilité aux brouillages pourront y être mesurées jusqu'à une distance de dix mètres. Le hall d'essai servira entre autres à la réalisation d'essais sur les futures générations de l'onduleur central Sunny Central UP, tout juste lancé sur le marché. Par ailleurs, il est prévu de mettre le hall d'essai à la disposition d'entreprises spécialisées par exemple dans les domaines de l'électromobilité, de l'énergie éolienne ou des applications ferroviaires pour la réalisation de mesures.

Les essais de compatibilité électromagnétique garantissent que les composants électroniques montés dans les onduleurs et d'autres appareils n'entraînent aucune perturbation susceptible d'affecter d'autres applications. Ils servent également à s'assurer que les ondes électromagnétiques externes n'exercent aucune influence perturbatrice sur les appareils.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque et de stockage, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques et d'onduleurs-chargeurs efficaces, solutions système globales pour les installations photovoltaïques et systèmes de stockage de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie ainsi que de solutions complètes pour les applications hybrides photovoltaïque/diesel. Des services d'énergie numérique ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA d'une capacité totale de plus de 100 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 600 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au TecDAX.



SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Vice Présidente de la Communication institutionnelle :

Anja Jasper

Tél. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Contact presse :

Susanne Henkel

Responsable presse

Tél. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de



Clause de non-responsabilité :

Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.SMA.de. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives, ni de les réviser en fonction des évolutions ou événements futurs.