SMA Solar Technology : Malgré la crise due au coronavirus, SMA Solar Technology AG enregistre en 2020 un chiffre...

05.02.2021

La société SMA Solar Technology AG (SMA/FWB : S92) a vendu en 2020 des onduleurs pour une puissance totale de 14,4 gigawatts. Les ventes ont ainsi dépassé de 26 % celles de l'année précédente (2019 : 11,4 gigawatts). SMA dispose ainsi au total d'une puissance d'onduleurs installée de plus de 100 gigawatts. Selon les calculs provisoires du comité de direction de SMA, le chiffre d'affaires a progressé pour s'établir à environ 1 027 millions d'euros (2019 : 915,1 millions d'euros), atteingnant ainsi, malgré la pandémie de coronavirus, la fourchette prévue par le comité de direction début 2020, comprise entre 1 000 et 1 100 millions d'euros. Le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA), estimé à près de 72 millions d'euros (2019 : 34,2 millions d'euros) se situe également dans la fourchette de 50 à 80 millions d'euros prévue par le comité de direction. Les amortissements sont évalués à environ 44 millions d'euros. Pour l'exercice fiscal 2021, le comité de direction de SMA table sur une hausse du chiffre d'affaires, qui devrait s'établir dans une fourchette située entre 1 075 et 1 175 millions d'euros, et une augmentation de l'EBITDA dans une fourchette comprise entre 75 et 95 millions d'euros.

« Malgré les défis considérables auxquels la pandémie de coronavirus nous a confrontés, nous avons atteint en 2020 la croissance de chiffre d'affaires et de résultat que nous avions prévue en début d'année », a indiqué Jürgen Reinert, président du comité de direction de SMA. « Grâce à l'engagement de nos collaborateurs et à l'excellence de notre infrastructure informatique, nous sommes parvenus à passer au télétravail sans accrocs. Nous avons rapidement mis en œuvre des mesures d'hygiène au sein de l'entreprise et avons travaillé en étroite collaboration avec nos fournisseurs et clients. Nous avons ainsi évité toute interruption de la production et tout recours aux aides de l'État. En 2020, nous avons vendu pour la première fois une puissance d'onduleur de près de 15 gigawatts, ce qui correspond à la puissance générée par 12 centrales nucléaires. Dans l'ensemble, plus de 100 gigawatts de puissance d'onduleurs SMA sont désormais installés dans le monde entier. Sur tous les continents, ils contribuent à assurer un approvisionnement énergétique durable et économique. En 2021, nous maintiendrons le cap, profiterons de l'évolution positive du marché et continuerons à accroître nos chiffre d'affaires et résultat. »

Le comité de direction de SMA prévoit pour 2021 une croissance du chiffre d'affaires comprise dans une fourchette de 1 075 à 1 175 millions d'euros. Ces prévisions se basent dans une large mesure sur la poursuite attendue de la croissance du marché en Europe et en Amérique ainsi que sur celle du marché des systèmes de stockage. SMA est bien positionnée pour profiter de cette évolution et consolider son positionnement. Conformément à la Stratégie 2025 de SMA, le comité de direction continue en outre à promouvoir le développement d'une offre de solutions visant à favoriser un approvisionnement énergétique décentralisé. Selon le comité de direction, la diminution des coûts de production et l'utilisation d'économies d'échelle sur fond de ralentissement simultané de la baisse des prix devraient renforcer la rentabilité de SMA, au même titre que le remaniement déjà entamé du portefeuille, qui met l'accent sur les produits et les solutions à marge plus élevée. Dans ce contexte, le comité de direction de SMA table pour 2021 sur une croissance de l'EBITDA, qui devrait s'établir dans une fourchette comprise entre 75 et 95 millions d'euros.

Lors du Capital Markets Day qui s'est tenu le vendredi 5 février 2021, le comité de direction de SMA a présenté l'évolution des marchés ainsi que la stratégie et le positionnement de l'entreprise dans son cœur d'activité ainsi que dans les principaux secteurs d'avenir. La présentation et des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.sma.de/investor-relations/publikationen. SMA publiera le 25 mars 2021 les résultats complets du groupe pour 2020.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques efficaces et solutions système globales pour les installations photovoltaïques de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie et de solutions de stockage à batteries ainsi que de solutions complètes pour les applications hybrides photovoltaïque/diesel. Des services d'énergie numériques ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA, d'une capacité totale de plus de 100 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 600 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au SDAX.



