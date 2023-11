SMA Solar Technology AG cède ses parts dans l'intégrateur de systèmes pour l'infrastructure de recharge elexon GmbH à la société VARO Energy Marketing AG. L'acte de vente a été signé il y a quelques jours et la reprise se fera probablement au cours du premier trimestre 2024. SMA Solar Technology AG avait créé elexon en 2019 aux côtés d'AixControl GmbH et d'aixACCT charging solutions GmbH. Depuis, la co-entreprise commune a installé, en tant que maître d'œuvre, 24 000 points de charge pour des parcs de recharge électrique destinés à des flottes de véhicules industriels sur plus de 900 sites en Allemagne et en Europe.

« Je suis heureux que nous ayons pu, avec nos partenaires, faire d'elexon une entreprise prospère et promise à un avenir prometteur », a déclaré Matthias Victor, Executive Vice President Innovation Center et principal responsable chez SMA de la création et du suivi de la co-entreprise. « Ensemble, nous avons accéléré le rythme de l'innovation dans le domaine des infrastructures de recharge électrique et nous avons réussi à les mettre sur le marché. C'est une condition importante pour l'électrification des transports, qui contribue de manière décisive à la réussite de la transition énergétique et de la mobilité. »

« La vente réussie de toutes les parts d'elexon GmbH détenues par SMA souligne notre action entrepreneuriale pour la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. Le moment et le résultat ouvrent la voie à une revalorisation de l'ensemble du portefeuille de SMA vers des solutions intégrées », ajoute Jan Konstanty, Executive Vice President Strategic Business Development & Partnering chez SMA.

Les deux parties ont convenu de ne pas dévoiler le prix d'achat.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque et de stockage, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques et d'onduleurs-chargeurs efficaces, de solutions système globales pour installations photovoltaïques et systèmes de stockage de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de la consommation énergétique ainsi que de solutions de recharge pour les véhicules électriques et d'applications de conversion de l'électricité en gaz. Des services numériques d'énergie ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA d'une capacité totale de plus de 135 gigawatts sont installés dans plus de 200 pays dans le monde. Ils permettent d'éviter l'émission de près de 63 millions de tonnes de CO2e par an. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 600 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au MDAX et au TecDAX.



