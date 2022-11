SMA Solar Technology : et le spécialiste américain des batteries Powin signent un contrat-cadre portant sur une capacité de stockage de 2 gigawatts

« Nous nous réjouissons à la perspective d'un partenariat synergique dans un secteur en pleine croissance. Powin et SMA sont tous deux sources d'innovations et de performances techniques de pointe et s'engagent dans le développement des énergies renouvelables », déclare Jay Arghestani, Vice President of Large Scale Solutions de SMA America. « Nous savons que Powin apprécie la qualité et la fiabilité des produits et des solutions de SMA et nous sommes convaincus de pouvoir fournir les solutions adéquates pour les projets de stockage futurs. »

« Le partenariat avec SMA, qui est l'un des meilleurs fabricants d'onduleurs au monde, va nous permettre de renforcer encore notre engagement en faveur du marché américain et de nos clients », a déclaré Anthony Carroll, président de Powin. « Le marché du stockage d'énergie entre dans une nouvelle phase de croissance transformatrice et SMA va nous aider à satisfaire la demande croissante et à offrir à nos clients plus de souplesse dans le choix de leur technologie de stockage d'électricité préférée (Power Conversion Technology). »

Dans le cadre de l'accord, Powin s'engage à installer au cours des prochaines années au moins 2 gigawatts en puissance de stockage avec des solutions de SMA. Cet accord sur deux ans permet à l'entreprise américaine de bénéficier de prévisions cohérentes pour les deux à trois prochaines années, d'une meilleure prévisibilité des prix pour les composants de SMA et donc de pouvoir planifier des projets de manière plus sûre. L'accord vise également à améliorer la gestion logistique de l'entreprise ainsi qu'à faciliter la planification et le redimensionnement des projets.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque et de stockage, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques et d'onduleurs-chargeurs efficaces, solutions système globales pour les installations photovoltaïques et systèmes de stockage de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie ainsi que de solutions de recharge pour les véhicules électriques et des applications Power-to-Gas. Des services d'énergie numérique ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA d'une capacité totale de plus de 120 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 700 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au TecDAX et au SDAX.



