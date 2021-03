SMA Solar Technology : Malgré la crise due au coronavirus, SMA Solar Technology AG enregistre en 2020 un chiffre...

25.03.2021

Aperçu de l'exercice fiscal 2020 :

La puissance d'onduleur vendue augmente à 14,4 gigawatts (2019 : 11,4 gigawatts)

Le chiffre d'affaires atteint 1,027 millions d'euros, soit une hausse d'environ 12 % par rapport à l'an dernier (2019 : 915 millions d'euros)

Résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) de 72 millions d'euros, deux fois plus élevé que l'année précédente (2019 : 34 millions d'euros)

Part de fonds propres toujours élevée avec 42 % (31/12/2019 : 38 %)

Le comité de direction et le conseil de surveillance proposent un dividende de 0,30 euro par action (2019 : 0,00 euro/action)

Le comité de direction prévoit pour le premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires compris entre 235 et 245 millions d'euros ainsi qu'un EBITDA compris entre 14 et 17 millions d'euros et confirme les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'ensemble de l'exercice



La société SMA Solar Technology AG (SMA/FWB : S92) a vendu au cours de l'exercice fiscal 2020 des onduleurs pour une puissance totale cumulée d'environ 14,4 gigawatts. Les ventes dépassent ainsi d'environ 26 % celles de l'année précédente (2019 : 11,4 gigawatts). Le chiffre d'affaires du groupe SMA a augmenté d'environ 12 % pour atteindre 1 026,6 millions d'euros (2019 : 915,1 millions d'euros). La hausse du chiffre d'affaires est due en particulier à la très bonne évolution des activités dans les segments des centrales au sol et des solutions résidentielles. Le résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) a doublé pour s'établir à 71,5 millions d'euros (marge EBITDA : 7,0 % ; 2019 : 34,2 millions d'euros, 3,7 %).

Les résultats consolidés se sont élevés à 28,1 millions d'euros (2019 : -8,6 millions d'euros). Le résultat par action a ainsi augmenté à 0,81 euro (2019 : -0,25 euro). La liquidité nette a reculé pour s'établir à 226,0 millions d'euros (2019 : 303,0 millions d'euros). Ce recul est essentiellement dû au fait que la valeur correspondante de fin 2019 contenait un surcroît d'acomptes client provenant d'une commande importante traitée au premier trimestre 2020. Fin 2020, les acomptes clients s'établissaient de nouveau à un niveau normal. La part de fonds propres a augmenté à la fin de l'année à 41,8 % (2019: 37,6 %). Par ailleurs, SMA dispose d'une ligne de crédits d'un montant de 100 millions d'euros auprès de banques nationales. Étant donné l'évolution positive des activités au cours de l'exercice écoulé et de la croissance prévue en 2021, le comité de direction et le conseil de surveillance recommandent à l'Assemblée générale qui aura lieu le 1er juin 2021 d'établir des dividendes à 0,30 euro par action pour l'exercice fiscal 2020. Cela correspond à un taux de distribution de 37 % sur la base du bénéfice consolidé.

« SMA est parvenue à relever les considérables défis générés en 2020 par la crise du coronavirus et nous avons atteint les objectifs de croissance fixés avant la pandémie pour le chiffre d'affaires et le résultat », a indiqué Jürgen Reinert, président du comité de direction de SMA. « Dans le segment résidentiel, le chiffre d'affaires, notamment dans les régions d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, a considérablement augmenté. Dans le secteur des grandes centrales photovoltaïques, nous avons accru nos parts de marché essentiellement aux États-Unis et renforcé notre position de leader en Australie. Nous y détenons une part de marché totale d'environ 65 % de la puissance photovoltaïque déjà mise en service ou approuvée. Je me réjouis tout particulièrement de l'importante étape que nous avons franchie en 2020 dans le cadre de notre stratégie de durabilité. Le site principal de SMA sera dorénavant exclusivement alimenté en énergie provenant d'installations photovoltaïques et éoliennes situées dans les environs proches. Nous nous chauffons par ailleurs également de manière entièrement neutre en CO 2 . Notre objectif est de rendre SMA entièrement neutre en CO 2 dans le monde entier à partir de 2025. »

Pour le premier trimestre 2021, le comité de direction de SMA table sur un chiffre d'affaires de 235 à 245 millions d'euros (T1 2020 : 287,9 millions d'euros) et un résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) de 14 à 17 millions d'euros (T1 2020 : 12,3 millions d'euros). Le comité de direction de SMA confirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats pour l'exercice 2021, publiées le 5 février 2021. Celles-ci prévoient une hausse du chiffre d'affaires, qui devrait s'établir dans une fourchette située entre 1 075 et 1 175 millions d'euros, et un résultat opérationnel (EBITDA) qui devrait se situer dans une fourchette comprise entre 75 et 95 millions d'euros. « En raison de la poursuite de la pandémie au niveau mondial et de l'augmentation des prix des matières premières ainsi que des panneaux photovoltaïques, nous avons enregistré un début d'année relativement modeste. Les entrées de commandes se sont cependant accrues en mars », a indiqué Jürgen Reinert. « Notre carnet actuel de commandes liés aux solutions et le chiffre d'affaires en plus couvrent d'ores et déjà environ 50 % de nos prévisions annuelles. Nous partons du principe que SMA pourra consolider sa position sur ses principaux marchés clés au cours de l'année et profiter de la croissance attendue des marchés du photovoltaïque en Europe et en Amérique ainsi que de celle du marché des systèmes de stockage. L'amélioration continue de notre portefeuille de solutions ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction des coûts auront des répercussions positives sur la rentabilité en 2021. Nous allons observer de près l'évolution de la situation pandémique et être prêts à réagir rapidement et avec souplesse à tout moment. Nous continuons à penser que SMA est bien équipée pour réagir de manière appropriée à toute évolution et pour atteindre la croissance prévue du chiffre d'affaires et du résultat au cours de l'exercice fiscal actuel. »

Le rapport d'activité de SMA pour 2020 est disponible sur le site Internet www.SMA.de/IR/FinancialReports.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques efficaces et solutions système globales pour les installations photovoltaïques de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie et de solutions de stockage à batteries ainsi que de solutions complètes pour les applications hybrides photovoltaïque/diesel. Des services d'énergie numériques ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA, d'une capacité totale de plus de 100 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 600 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au TecDAX.



SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Vice-Présidente de la Communication institutionnelle :

Anja Jasper

Tél. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Contact presse :

Susanne Henkel

Responsable presse

Tél. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de



Clause de non-responsabilité :

Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, nous entendons des déclarations décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.sma.de. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives, ni de les réviser en fonction des évolutions ou événements futurs.