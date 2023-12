SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) construira un site de production en Amérique du Nord, qui devrait être mis en service en 2025. SMA a entamé des discussions avec plusieurs États et partenaires potentiels afin de trouver le site de production le plus avantageux sur le plan stratégique ainsi que l'approche adéquate. Une décision à ce sujet est attendue dans le courant du premier semestre 2024. Dans un premier temps, la nouvelle installation devrait disposer d'une capacité de 3,5 gigawatts/an, qui pourra être élargie au fil du temps. Au cours des trois premières années, jusqu'à 200 nouveaux emplois devraient être créés.

« Les États-Unis constituent un marché clé pour SMA et la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act, IRA) offre une opportunité exceptionnelle pour une croissance à long terme », explique M. Jürgen Reinert, président du comité de direction de SMA. « Cette étape nous permettra de renforcer considérablement notre part de marché aux États-Unis ainsi que de poser les jalons de la croissance future de SMA. La demande mondiale de solutions photovoltaïques respectueuses de l'environnement et le besoin urgent d'une plus grande efficacité énergétique ne cessent de croître. Cela se reflète dans nos carnets de commande, et grâce à notre large portefeuille de solutions, nous sommes bien positionnés pour en profiter. »

« La fabrication locale aux États-Unis est une composante stratégique pour la croissance de SMA »

« Cette décision stratégique stimulera la croissance de SMA et offrira des solutions pour un marché misant sur des produits de fabrication locale », ajoute Jeppe Johansen, Managing Director de SMA America. « Nous saluons le travail de l'administration Biden en collaboration avec le ministère de l'Énergie et l'administration fiscale américaine (IRS) dans la mise en place de leur politique audacieuse visant à promouvoir l'énergie propre aux États-Unis. Le potentiel pour notre marché est énorme, et la production locale est une composante stratégique de notre croissance. »

Le site de production aux États-Unis élargit davantage les capacités de production de SMA

Le développement de la production aux États-Unis avec 3,5 gigawatts par an a lieu parallèlement à la construction de la SMA GIGAWATT FACTORY, grâce à laquelle SMA doublera la capacité de production en Allemagne pour atteindre 40 gigawatts par an. Dès 2025, des solutions destinées aux grandes centrales photovoltaïques et des systèmes de stockage à batterie devraient être produits à Niestetal pour une utilisation partout dans le monde.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque et de stockage, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques et d'onduleurs-chargeurs efficaces, de solutions système globales pour installations photovoltaïques et systèmes de stockage de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de la consommation énergétique ainsi que de solutions de recharge pour les véhicules électriques et d'applications de conversion de l'électricité en gaz. Des services numériques d'énergie ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA d'une capacité totale de plus de 135 gigawatts sont installés dans plus de 200 pays dans le monde. Ils permettent d'éviter l'émission de près de 63 millions de tonnes de CO2e par an. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 600 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au MDAX et au TecDAX.



