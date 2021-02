SMA Solar Technology : signe un contrat pour un projet de grande envergure dans le désert d'Atacama

03.02.2021

SMA fournit 46 Medium Voltage Power Station pour la centrale photovoltaïque Diego de Almagro Sur de 220 mégawatts dans le désert chilien d'Atacama. Avec ce projet, le producteur d'électricité sud-américain Colbun SA étend son portefeuille dans le domaine des énergies renouvelables.

« La centrale photovoltaïque Diego de Almagro Sur jouera un rôle important pour le marché de l'approvisionnement en énergie chilien. Nous nous réjouissons d'autant plus que Colbun SA ait opté pour la technologie fiable et le savoir-faire éprouvé de SMA », indique Daniel Rosende, General Manager de SMA Amérique du Sud. « Nos solutions pour les projets photovoltaïques de plusieurs mégawatts ont prouvé leur fiabilité et leur performance dans le monde entier et sont parfaitement adaptées aux conditions extrêmes du désert d'Atacama. »

SMA livrera un total de 46 Medium Voltage Power Station (MVPS) pour le projet photovoltaïque Diego de Almagro Sur, chacune étant équipée d'un onduleur central SMA Sunny Central 4600 ainsi que d'un transformateur et d'une cellule de distribution dans un conteneur. Cette solution containairisée est facile à transporter et sa mise en service et son installation sont rapides. Grâce au système actif de gestion de la température Opticool® de SMA, les MVPS sont parfaitement armées pour faire face aux conditions extrêmes dans le désert le plus sec du monde et leur fonctionnement optimal est garanti même à des altitudes élevées.

Aujourd'hui déjà, 44 % de l'électricité consommée au Chili est issue d'énergies renouvelables. Le pays met en œuvre un programme énergétique, dont l'objectif est de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 70 % d'ici 2030, et à 95 % d'ici 2050.



À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques efficaces et solutions système globales pour les installations photovoltaïques de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie et de solutions de stockage à batteries ainsi que de solutions complètes pour les applications hybrides photovoltaïque/diesel. Des services d'énergie numériques ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA, d'une capacité totale de plus de 100 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 600 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au SDAX.



SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Vice-Présidente de la Communication institutionnelle :

Anja Jasper

Tél. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Contact presse :

Susanne Henkel

Responsable presse

Tél. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de



Clause de non-responsabilité :

Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, nous entendons des déclarations décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.sma.de. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives, ni de les réviser en fonction des évolutions ou événements futurs.