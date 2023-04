SMA Solar atteint un niveau record après treize ans

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Après treize ans, le précédent record du cours de SMA Solar est entré dans l'histoire lundi. Le record de 2010 de 106,70 euros a été dépassé par les titres du fabricant d'onduleurs avec une hausse récente de 3,1 pour cent à 108,60 euros. L'action reste donc cette année l'une des favorites des investisseurs : avec une hausse de 62 pour cent, SMA 2023 fait partie des meilleures valeurs du SDax.

Depuis des mois, l'action est considérée comme un bénéficiaire de la transition énergétique. L'augmentation des prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine accroît la pression en faveur du développement des énergies renouvelables - et donc la demande pour les onduleurs solaires de SMA. Depuis fin octobre, le cours a augmenté de 170%. Depuis le plus bas intermédiaire de 25,10 euros atteint en février 2022, le cours a même plus que quadruplé./tih/mis