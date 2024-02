NIESTETAL (dpa-AFX) - Le fabricant d'onduleurs SMA Solar a fortement augmenté son chiffre d'affaires et son résultat l'année dernière. L'entreprise a bénéficié d'une demande soutenue. De plus, les chaînes d'approvisionnement se sont détendues. Pour la nouvelle année, SMA Solar s'attend à un environnement plus volatil. La croissance du chiffre d'affaires devrait s'affaiblir. En ce qui concerne le résultat opérationnel, l'entreprise s'attend à un recul. Jeudi, les investisseurs ont néanmoins réagi positivement à la Bourse. Ainsi, les perspectives se sont avérées meilleures que ne l'attendaient certains analystes.

L'action cotée sur le MDax a bondi de 15 pour cent à la mi-journée pour atteindre 55,25 euros et a ainsi plus que compensé la nette perte de la veille. Ainsi, la baisse pour l'année en cours est encore de près de neuf pour cent, au cours des 12 derniers mois, le cours a perdu un quart. Le titre est toutefois connu pour sa volatilité. Depuis le record de 112,70 euros atteint à l'été 2023, la baisse s'élève à environ 50 pour cent.

"Légèrement positif", telle était la première conclusion d'un trader au regard des chiffres et des perspectives. L'objectif de chiffre d'affaires pour 2024 en particulier témoigne d'une certaine confiance et est supérieur aux attentes du marché. Le groupe solaire a obtenu de bons résultats au dernier trimestre et pour l'ensemble de l'année 2023, conformément aux attentes, a commenté Constantin Hesse, analyste chez Jefferies. Les perspectives sont conformes aux attentes.

Sur la base de chiffres provisoires, le chiffre d'affaires a augmenté de 78,6 % pour atteindre 1,9 milliard d'euros en 2023, comme l'a indiqué SMA Solar jeudi à Niestetal, dans le Land de Hesse. La puissance des onduleurs vendus s'est élevée à 20,5 gigawatts, contre 12,2 l'année précédente. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est encore plus fortement amélioré, passant de 70 à 311 millions d'euros. L'entreprise a ainsi atteint ses prévisions, revues plusieurs fois à la hausse l'année dernière. Au final, SMA a enregistré un bénéfice de 225,7 millions d'euros, contre 55,8 millions d'euros l'année précédente. "Dans l'ensemble, nous avons connu une année 2023 couronnée de succès et sommes très satisfaits de l'évolution opérationnelle", a déclaré le président du groupe Jürgen Reinert en commentant les chiffres.

Pour l'année en cours, le manager se montre optimiste, mais s'attend à un développement qui s'affaiblit. "Malgré l'évolution de l'environnement de marché et la plus grande volatilité qui en résulte par rapport à l'année précédente, nous voulons poursuivre globalement notre croissance rentable". Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 1,95 milliard et 2,22 milliards d'euros. SMA prévoit un bénéfice d'exploitation de 220 à 290 millions d'euros. L'entreprise peut se targuer d'un carnet de commandes de 1,7 milliard d'euros, contre 2,1 milliards d'euros un an plus tôt./nas/lew/men