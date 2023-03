SMA Solar est optimiste quant à l'amélioration des livraisons - l'action progresse

NIESTETAL (dpa-AFX) - Le fabricant de technologies solaires SMA Solar vise une nette augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel pour l'année en cours, grâce à une nette amélioration de la situation des livraisons. Les recettes devraient atteindre 1,35 à 1,5 milliard d'euros, a annoncé jeudi à Niestetal le fabricant d'onduleurs pour installations photovoltaïques coté au SDax. En ce qui concerne le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), SMA Solar s'attend à une augmentation de 100 à 140 millions d'euros. Les experts avaient jusqu'à présent prévu en moyenne un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros et un résultat d'exploitation d'environ 110 millions d'euros. L'an dernier, SMA Solar a enregistré comme prévu une forte croissance de ces deux valeurs. En bourse, ce sont surtout les perspectives qui ont été bien accueillies.

Les actions SMA ont gagné environ neuf pour cent en matinée pour atteindre 78,90 euros et se sont ainsi rapprochées du plus haut de plusieurs années de 84,70 euros que les actions avaient atteint il y a un mois. Le titre s'envole depuis quelques mois. Depuis la guerre d'agression russe en Ukraine et l'importance des énergies renouvelables qui en découle, la valeur boursière de l'entreprise a presque triplé pour atteindre 2,7 milliards d'euros. Les actions de SMA Solar comptent ainsi parmi les gagnants sur le marché financier depuis le début de la guerre, aux côtés des valeurs de défense Rheinmetall et Hensoldt.

Grâce à une activité soutenue au cours des trois derniers mois de l'année, SMA Solar a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8 % l'an dernier, pour atteindre près de 1,07 milliard d'euros. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a grimpé de 8,5 millions d'euros en 2022 à 70 millions d'euros. "La demande toujours élevée ainsi que l'amélioration successive de l'approvisionnement en composants électroniques ont contribué à cette évolution positive", a-t-on indiqué. Au final, SMA Solar est également dans les chiffres noirs. Le résultat du groupe s'est élevé à 56 millions d'euros, contre une perte de 23 millions d'euros l'année précédente.

"Nous jetons un regard sur une année 2022 turbulente, mais très réussie pour SMA. L'amélioration successive de la disponibilité des composants électroniques a nettement accéléré notre capacité de livraison au second semestre ", a déclaré le président de SMA Solar, Jürgen Reinert. "En outre, nous avons systématiquement organisé l'entreprise de manière encore plus centrée sur le client au cours des derniers mois. Nous sommes donc optimistes pour l'année 2023. Cependant, les défis du côté de l'approvisionnement ne sont pas encore totalement surmontés pour le moment en raison de goulots d'étranglement persistants dans la livraison de certains composants".

Ces prévisions optimistes s'appuient sur un carnet de commandes bien rempli. Celui-ci a augmenté jusqu'à fin 2022 pour atteindre près de 2,1 milliards d'euros - contre 887 millions d'euros à la fin de l'année précédente. "Sur ce total, 1,7 milliard d'euros provenaient de l'activité produits. Le carnet de commandes lié aux produits a ainsi plus que quadruplé par rapport au niveau de l'année précédente", a-t-on indiqué./zb/men/stk