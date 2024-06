(nouveau : cours de clôture, commentaire DZ Bank)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un avertissement massif sur le chiffre d'affaires et les bénéfices a fait chuter mercredi les actions du fabricant d'onduleurs SMA Solar. Elles ont perdu un peu plus de 31% à 28,62 euros en fin de séance et sont tombées en cours de route à un cours de 27,82, leur plus bas niveau depuis le premier trimestre 2022.

"La forte baisse des objectifs est une cruelle déception, même pour les analystes les plus prudents, qui avaient déjà averti d'une forte incertitude au second semestre", a commenté un trader. Il a rappelé que SMA Solar avait encore relevé à plusieurs reprises ses objectifs annuels en 2023. Toutefois, la situation s'est déjà assombrie à ce moment-là, si bien que l'année dernière, le cours avait finalement perdu 9%.

DZ Bank a saisi l'occasion de la réduction des prévisions pour passer d'"acheter" à "conserver" et réduire de plus de moitié la juste valeur de 66 à 30 euros par titre. L'analyste Thorsten Reigber a écrit que l'ampleur de l'avertissement sur les bénéfices était effrayante et que la confiance des investisseurs avait été sérieusement entamée, car SMA avait encore fait preuve de confiance avec son rapport du premier trimestre.

Oddo BHF a également réduit son objectif de cours, de 66 à 42 euros, et a ainsi revu à la baisse sa note "surperformance" à "neutre". "Malgré les inquiétudes générales, SMA a confirmé à deux reprises ses prévisions annuelles", ont critiqué les analystes d'Oddo. L'avertissement sur résultats n'est pas vraiment une surprise, comme l'illustre la baisse du cours de l'action depuis le début de l'année. Elle s'élève désormais à près de 53%, ce qui fait de SMA l'une des plus mauvaises valeurs de la famille Dax, MDax et SDax.

Les experts d'Oddo ont expliqué l'attitude prudente des investisseurs avant même l'abaissement des prévisions par le fait que la réalisation des objectifs dépendait fortement d'une reprise espérée des prises de commandes dans les segments résidentiel et commercial à partir du troisième trimestre. Selon les nouvelles prévisions du groupe, il ne faut plus s'y attendre, écrivent-ils.

En 2022, les actions de SMA Solar étaient encore très recherchées en raison de l'essor des énergies renouvelables et, avec une hausse de près de 80%, elles figuraient en fin d'année parmi les valeurs phares du SDax, auquel elles appartenaient encore à l'époque. Jusqu'à la mi-2023, la bonne ambiance s'est maintenue grâce à des objectifs annuels plusieurs fois élevés, de sorte que les titres ont atteint un record de 112,70 euros début juillet.

Les nouvelles négatives du secteur ont ensuite rendu les investisseurs de plus en plus prudents face au niveau atteint par le cours, car la dynamique des commandes s'est essoufflée. Malgré l'optimisme du groupe de technologie solaire lui-même, de plus en plus d'analystes ont évoqué des problèmes de demande et de fortes incertitudes pour le second semestre 2024. Ils ont eu raison, car SMA a dû revoir ses objectifs à la baisse en raison de stocks importants./ck/lew/mis/ajx/jha/