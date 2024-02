FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs ont salué jeudi les bons résultats financiers et les perspectives de SMA Solar. En fin de matinée, les titres du fabricant d'onduleurs étaient cotés 13,3 pour cent plus haut à 54,30 euros et ont ainsi plus que compensé la nette perte de la veille. Pour l'année en cours, la perte est toutefois toujours de plus de dix pour cent. Depuis son record de l'été 2023 à 112,70 euros, la perte s'élève à plus de la moitié.

En 2023, SMA Solar a profité d'une demande soutenue et a fortement augmenté son chiffre d'affaires et son résultat. L'entreprise a ainsi atteint les objectifs qu'elle avait revus à la hausse à plusieurs reprises. Pour 2024, le comité de direction s'attend à un ralentissement de la croissance et à une baisse du résultat opérationnel (Ebitda). L'entreprise solaire dispose d'un carnet de commandes de 1,7 milliard d'euros.

"Légèrement positif", telle est la première conclusion d'un trader à la lecture des chiffres et des perspectives. L'objectif de chiffre d'affaires pour 2024, notamment, témoigne d'une certaine confiance. Les 1,95 à 2,22 milliards d'euros prévus sont supérieurs aux attentes du marché.

Le groupe solaire a obtenu de bons résultats au dernier trimestre et en 2023, conformément aux attentes, a commenté Constantin Hesse, analyste chez Jefferies, dans une première réaction. Les perspectives sont également conformes aux attentes /edh/nas/jha/.