Tenant compte des opérations intra-groupe avec sa filiale SMAIO USA, le niveau des capitaux propres de la Société s'établissait à 11,4 M€ au 30 juin 2023 (10,7 M€ retraité des opérations intra-groupe) contre 9,7 M€ au 31 décembre 2022.

Stratégie et perspectives : exécution du plan de croissance et développement aux Etats-Unis

La Société poursuit la bonne exécution de son plan stratégique présenté lors de l'introduction en bourse, en avril 2022, et s'attachera à :

poursuivre ses efforts de développement du logiciel de planification customisé pour le compte de NuVasive ; accélérer la commercialisation de la solution i-kontrol en Europe, en Australie et aux Etats-Unis au travers de sa filiale américaine ; maintenir le développement de projets de R&D innovants destinés à améliorer la précision, la rapidité et la fiabilité des chirurgies de la colonne vertébrale, tels que les guides morphoadaptés fabriqués en impression 3D à partir des scanners des vertèbres à opérer permettant de positionner précisément les implants dans les pédicules, ou les trackers morphoadaptés permettant la détection dans l'espace des vertèbres afin de les naviguer ou de guider un bras robotisé.

propos de SMAIO (www.smaio.com)

Précurseur de l'exploitation de données cliniques et d'imagerie de la colonne vertébrale, SMAIO conçoit des solutions globales pour les spécialistes de la chirurgie rachidienne. La Société possède une expertise reconnue grâce à KEOPS, son logiciel de gestion de big data devenu une référence mondiale avec plus de 100 000 cas patients répertoriés.

SMAIO propose aux chirurgiens du rachis une plateforme complète, i-Kontrol, intégrant la planification, les dispositifs implantables et les services associés, qui leur permet de traiter de façon efficace, sûre et durable les pathologies de la colonne vertébrale.

SMAIO se positionne à l'avant-garde de l'innovation avec l'ambition de proposer aux chirurgiens des solutions avancées d'assistance à la chirurgie qui permettraient d'atteindre systématiquement un haut niveau de performance et de répétabilité.

Basée à Lyon, SMAIO bénéficie des compétences de plus de 30 collaborateurs hautement spécialisés. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.smaio.com

Contacts SMAIO NewCap NewCap Philippe Roussouly Dusan Oresansky/Quentin Massé Arthur Rouillé Président directeur général Relations investisseurs Relations médias Renaut Fritsch smaio@newcap.eu smaio@newcap.eu Directeur financier T. : 01 44 71 94 92 T. : 01 44 71 00 15 investors@smaio.com

Marché de cotation : Euronext Growth Paris

ISIN : FR0014005I80

Mnémonique : ALSMA

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, SMAIO, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

