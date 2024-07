Activité sur la vente d’implants et d’instruments en hausse de +81% à 2,2 M€ Activité commerciale aux Etats-Unis deux fois supérieure au 2nd semestre 2023 à plus de 800 K€ Evolution du chiffre d’affaires semestriel total du Groupe impactée par l’effet de base du paiement d’étape d’environ 2,8 M€ reçu de la part de NuVasive au 1er semestre 2023

SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie son chiffre d’affaires du 1er semestre 2024.

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, déclare :« Le premier semestre 2024 a permis d’instaurer des bases solides pour le Groupe, ce qui se reflète dans la dynamique commerciale avec un chiffre d’affaires en hausse de +81% sur notre activité constituée des ventes d’implants et d’instruments, pour laquelle nous avons enregistré plusieurs records de facturations mensuelles successifs, notamment aux Etats-Unis. Les efforts déployés depuis plusieurs mois pour former des chirurgiens clés sur le territoire américain à notre technologie et à notre ambition commencent à se matérialiser de façon significative sur le chiffre d’affaires du Groupe avec une facturation moyenne mensuelle aux Etats-Unis d’environ 140 K€ sur ce premier semestre. Plusieurs enregistrements dans d’autres hôpitaux américains dans lesquels exercent des chirurgiens ayant participé à nos programmes de formation sont en cours de finalisation. Afin d’accompagner et d’amplifier la dynamique commerciale nord-américaine, j’ai pris la décision de m’installer de façon permanente aux Etats-Unis. La Société va ainsi concentrer ses efforts sur ce marché dans les mois et les années à venir, afin de poursuivre et d’amplifier la dynamique de croissance déjà amorcée de son chiffre d’affaires et de ses marges. »

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024

En milliers d’euros 30 juin 2024* 30 juin 2023* Variation Vente d’implants** 2 106 1 142 +84% dont France 565 597 -5% dont Etats-Unis 823 0 n/a dont reste du monde 717 546 +31% Vente d’instruments 56 53 +4% Licences Keops 50 36 +39% Paiement d’étape exceptionnel 0 2 765 n/a TOTAL GROUPE 2 211 3 997 -45%

* Chiffres non audités ; ** Incluant les tiges sur-mesure

Le chiffre d’affaires du Groupe SMAIO s’élève à 2,2 M€ au 30 juin 2024, contre 4,0 M€ au 30 juin 2023, montant qui incluait un paiement d’étape de 2,8 M€ prévu à l’accord de partenariat avec NuVasive.

Hors paiement d’étape, l’activité constituée des ventes d’implants et d’instruments du Groupe SMAIO, progresse donc de +81%, portée par la dynamique du marché américain et par une accélération de la distribution de ses solutions en Scandinavie.

Aux Etats-Unis, le Groupe réalise une très forte accélération des ventes du système d’implants Kheiron dans la mesure où le chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 (823 K€) a plus que doublé par rapport au semestre précédent (334 K€ au 2nd semestre 2023), et ce seulement 12 mois après l’implantation de SMAIO sur ce marché. Cette croissance substantielle reflète l’intérêt des chirurgiens nord-américains pour la technologie et la philosophie de SMAIO, basées sur le concept de la restauration de l’équilibre sagittal du patient via l’analyse de big data permettant une approche personnalisée de la chirurgie du dos.

Stratégie et perspectives

En 2024, SMAIO poursuivra l’exécution de son plan stratégique et continuera de construire sa croissance basée sur les principaux leviers suivants :

Poursuivre le déploiement commercial aux Etats-Unis, marché à forte valeur ajoutée où le Groupe entend accélérer son développement. Les deux dernières éditions des Sagittal Alignment Academies, à destination des chirurgiens américains, ont connu un succès remarqué et permis de fidéliser plusieurs d’entre eux qui sont devenus utilisateurs des solutions SMAIO. Une nouvelle session est programmée en décembre 2024 à New York et compte déjà une dizaine de nouveaux chirurgiens inscrits.

Investissements continus pour le développement de nouvelles fonctionnalités désormais intégrées dans la solution de planification i-Kontrol et l’intégration progressive d’API utilisant l’Intelligence Artificielle. Grâce à ces avancées, SMAIO entend rendre les planifications de l’alignement vertébral à la fois plus réalistes et plus rapides.

Fort de ces ambitions, SMAIO devrait connaître une dynamique de croissance soutenue au cours des semestres à venir.

Prochaine actualité financière :

Résultats du 1er semestre 2024 : le 15 octobre 2024 (après marché)

A propos de SMAIO (www.smaio.com)

Précurseur de l’exploitation de données cliniques et d’imagerie de la colonne vertébrale, SMAIO conçoit des solutions globales pour les spécialistes de la chirurgie rachidienne. La Société possède une expertise reconnue grâce à KEOPS, son logiciel de gestion de big data devenu une référence mondiale avec plus de 100 000 cas patients répertoriés.

SMAIO propose aux chirurgiens du rachis une plateforme complète, i-Kontrol, intégrant la planification, les dispositifs implantables et les services associés, qui leur permet de traiter de façon efficace, sûre et durable les pathologies de la colonne vertébrale.

SMAIO se positionne à l’avant-garde de l’innovation avec l’ambition de proposer aux chirurgiens des solutions avancées d’assistance à la chirurgie qui permettraient d’atteindre systématiquement un haut niveau de performance et de répétabilité.

Basée à Lyon, SMAIO bénéficie des compétences de plus de 40 collaborateurs hautement spécialisés.

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.smaio.com

Marché de cotation : Euronext Growth Paris

ISIN : FR0014005I80

Mnémonique : ALSMA

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, SMAIO, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

