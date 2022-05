SEB et Everyday People Financial lancent le programme Compte gestion-santé Mastercard® en Amérique du Nord

MISSISSAUGA, Ontario, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Administrative Services Inc. (« SEB Admin »), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB » ou la « Société ») (TSXV : SEB, OTCQB : SEBFF), est heureuse d’annoncer qu’elle a signé une lettre d’intention avec Everyday People Financial Inc. (« EP » ou « Everyday People »), afin de lancer un programme sur mesure de comptes gestion-santé (« CGS ») qui révolutionne les comptes CGS traditionnels offerts par les employeurs. À titre de fournisseur de services de technologie des assurances, SEB Admin propose des solutions infonuagiques de bout en bout adaptées à l’administration des régimes d’assurances collectives. Ces solutions utilisent les TI pour répondre aux besoins en assurance vie et en assurances collectives des entreprises et des gouvernements. Pour sa part, Everyday People est une société de technologie financière et de crédit à la consommation.



Les comptes gestion-santé aident les propriétaires d’entreprise à réduire les coûts des soins médicaux en transformant une dépense médicale personnelle après impôts en une dépense d’affaires avant impôts. Ce programme offre à l’entrepreneur moderne une option intelligente et efficace. Il aide aussi les participants à combler les écarts de couverture entre l’assurance médicale financée par l’État et les autres options d’assurance soins de santé.

Le compte gestion-santé est particulièrement intéressant pour les petites entreprises et les propriétaires d’entreprise qui travaillent à leur compte. On dénombre plus de 1,2 million de petites entreprises au Canada, et elles représentent plus de 97 % de toutes les entreprises au pays. Ces petites entreprises comptent plus de 15 millions d’employés et 2,5 millions de travailleurs contractuels. Le Compte gestion-santé Mastercard® est une solution unique sur le marché canadien.

EP et SEB sont les premiers à lancer sur le marché canadien un programme intégré de carte de crédit et de compte gestion-santé pour les employés basé sur leur souscription. Ce programme constitue une occasion unique et ciblée qui révolutionnera le marché des CGS, estimé à plus de 8 milliards $ au Canada. L’objectif est de s’approprier au moins 20 % du marché canadien global des CGS.

Selon Mohamad El Chayah, chef de l’exploitation de SEB et président et chef de la direction de SEB Admin, « Ce programme novateur simplifiera les activités, augmentera l’exactitude et favorisera l’efficacité. Il réduira aussi les déboursés des employés et les coûts habituellement associés aux comptes CGS traditionnels. Ceux qui participeront à ce programme se verront octroyer un compte, lié à une carte Mastercard®, qu’ils utiliseront pour payer des soins de santé et des services de mieux-être. Cela leur donnera plus de flexibilité financière pour gérer leurs options de soins de santé et améliorera leur expérience client, car leurs frais seront remboursés immédiatement au point d’achat de ces soins. »

Dans le cadre de cette coentreprise, EP sera le gestionnaire du programme de CGS et SEB en sera l’administrateur et l’adjudicateur. La clientèle de SEB compte bon nombre d’employeurs qui ont recours à ses solutions exclusives d’avantages sociaux reposant sur des logiciels comme services (SaaS) pour administrer eux-mêmes les programmes d’assurances collectives de leurs employés.

Selon Barret Reykdal, chef de la direction de EP, « S’associer avec SEB pour proposer un programme de comptes gestion-santé aux propriétaires de petites entreprises et à leurs employés est un autre moyen qu’utilise EP, de concert avec un de ses partenaires, pour fournir aux gens une plus grande flexibilité financière. Donner aux employés de petites entreprises l’accès à une carte de crédit associée à un compte gestion-santé les aidera à minimiser les écarts de couverture, à gérer leurs dépenses en soins de santé et à allouer des fonds selon leur situation. Nous fournissons ainsi un moyen instantané, facile d’utilisation et efficace de conclure des transactions au moyen d’une plateforme reposant sur les cartes de crédit. À l’heure actuelle, EP présente des solutions spécialisées de paiement par carte de crédit semblables sur de multiples marchés. La solution CGS complète son vaste éventail de solutions bancaires numériques. »



À propos de SEB Administrative Services Inc.

SEB Administrative Services Inc. (« SEB Admin »), une filiale en propriété exclusive de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB »), est un tiers payeur administrateur (TPA) qui offre des solutions infonuagiques de pointe entièrement bilingues pour l’administration des avantages sociaux, au moyen des technologies, solutions et services exclusifs et personnalisés de SEB Admin et de ses partenaires. La plateforme « FlexPlus » de SEB Admin offre une connectivité à authentification unique pour toutes les parties prenantes des régimes collectifs. FlexPlusMD comprend plus de 20 modules qui prennent en charge plusieurs modèles de revenus et plus de 90 % de toutes les activités d’administration de tous les types d’avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner aussi bien de manière autonome ou en tant que solution intégrée. SEB Admin administre les régimes d’assurances collectives de plus de 50 entreprises importantes et entités gouvernementales du Canada. SEB Admin s’occupe ainsi de l’administration des régimes d’assurances collectives de plus de 370 000 participants et de quelque 140 000 autres participants de régimes sont en transition, totalisant plus de 1,3 milliard $ en primes et cotisations. Les solutions FlexPlus reposant sur l’infonuagique prennent en charge tous les types de régimes – traditionnels, flexibles, à la carte, banque d’heures– au moyen de modèles d’impartition partielle ou complète et de logiciels comme services (SaaS). Nos solutions transforment les centres de coût de nombre de nos clients et partenaires en centres de profit.

Pour de plus amples informations sur SEB Administrative Services Inc. consultez le www.seb-admin.com .

À propos de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB »)

SEB est un fournisseur de services de technologie des assurances (assurtech) qui se spécialise dans l’administration des avantages sociaux et exploite deux sources de revenus interreliés : les solutions logicielles et les services. Nous sommes un fournisseur éprouvé de logiciels, de solutions et de services de TI de pointe pour l’administration des avantages sociaux pour le marché des assurances vie et collectives des particuliers, des groupes et des gouvernements. Nous concevons, développons, personnalisons et gérons des solutions technologiques, humaines et d’infrastructure essentielles aux objectifs de nos clients, en utilisant les technologies et l’expertise exclusives de SEB et les technologies de ses partenaires. Nous gérons des processus d’affaires critiques pour plus de 150 organisations de premier ordre et de gouvernements, à l’échelle nationale et internationale. Plus de 90 % de nos revenus et de nos contrats sont des contrats pluriannuels liés au gouvernement, aux assurances, aux soins de santé, aux avantages sociaux et au commerce électronique. Nos solutions sont soutenues à l’échelle nationale et mondiale par plus de 600 professionnels techniques multicertifiés dans une infrastructure multilingue, à partir de multiples bureaux au Canada et ailleurs dans le monde.

Nos solutions comprennent à la fois des écosystèmes axés sur les logiciels et les services, y compris de multiples solutions SaaS, des solutions et services en infonuagique, des services gérés offrant un approvisionnement intelligent local ou international, des services de sécurité, le développement et le support de logiciels personnalisés, des services professionnels, une expertise approfondie en matière d’intégration de systèmes et de multiples domaines de pratique spécialisés, notamment l’IA, le CRM, la BI, les portails, l’EDI, le commerce électronique, la transformation numérique, l’analyse, la gestion de projet, pour n’en citer que quelques-uns. Notre entreprise participe à plus d’une vingtaine de partenariats avec des organisations mondiales et régionales de technologie et de conseil de premier plan.

Pour de plus amples informations sur Smart Employee Benefits Inc, consultez le www.seb-inc.com .

À propos de Everyday People Financial Inc. :

Everyday People est une société de technologie financière et de crédit à la consommation dont le mot d’ordre est que le crédit, les paiements instantanés et l’accès à la propriété devraient être à la portée de tous. Grâce à notre écosystème axé sur la technologie, nous proposons des programmes de crédit alternatif et spécialisé qui offrent des cartes de crédit et de paiement, un accès à la propriété facilité, des prêts à la consommation, des services bancaires numériques et des services de recouvrement de crédit. Notre mission est d’aider nos clients à être le meilleur d’eux-mêmes sur le plan financier. Nous les accompagnons pas à pas, en les écoutant et en nous adaptant pour offrir aux gens ordinaires les types de produits et de services de crédit qui ajoutent une valeur extraordinaire à leur vie.

Pour de plus amples informations, consultez le www.everydaypeoplefinancial.com .

Déclarations prospectives

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué peuvent constituer de l’information prospective. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, l’information prospective peut être formulée au moyen de mots ou expressions comme « prévoit », « cible », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « possibilité », « est positionné », « estime », « a l’intention de », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions. L’information prospective peut aussi indiquer que certaines actions ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront », « se produiront » ou « seront atteints ». De plus, tous les énoncés qui font référence à des attentes, des projections ou d’autres descriptions d’événements ou de circonstances futurs contiennent de l’information prospective. Les énoncés contenant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’INFORMATION PROSPECTIVE CONTENUE DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ REPRÉSENTE LES ATTENTES ACTUELLES DE LA SOCIÉTÉ ET, PAR CONSÉQUENT, EST SUJETTE À CHANGEMENT. CEPENDANT, LA SOCIÉTÉ DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE INTENTION OU OBLIGATION DE METTRE À JOUR OU DE RÉVISER TOUTE INFORMATION PROSPECTIVE, QUE CE SOIT À LA SUITE DE NOUVELLES INFORMATIONS, D’ÉVÉNEMENTS FUTURS OU AUTREMENT, SAUF TEL QUE PRESCRIT PAR UNE LOI APPLICABLE.

La Bourse de croissance TSX Inc. et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX Inc.) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Contacts pour les investisseurs et les médias :

Smart Employee Benefits Inc.



John McKimm

Président, chef de la direction et directeur des systèmes d’information

Tél. 888.939.8885 x 2354

Cell: 416.460.2817

john.mckimm@seb-inc.com

www.seb-inc.com

Mohamad El Chayah,

Chef de l’exploitation de SEB et président et chef de la direction de SEB Administrative Services Inc.

Cell: 416.418.0619

mohamad.elchayah@seb-admin.com

www.seb-admin.com Eric Balshin

Tél. 437.836.8676

Eric@SophicCapital.com

all@SophicCapital.com