SMART GLOBAL HOLDINGS, INC. : Opinion positive de Deutsche Bank Securities

SMART Global Holdings, Inc. se concentre sur la conception et la fabrication de solutions spécialisées pour les marchés de l'informatique, de la mémoire et des diodes électroluminescentes (DEL). La société est organisée en trois secteurs d'activité : Memory Solutions, Intelligent Platform Solutions (IPS) et LED Solutions. Son groupe Memory Solutions fournit des solutions de mémoire par la conception, le développement et le conditionnement de produits à cycle de vie étendu. Ces produits sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des clients dans les domaines des réseaux et des communications, du stockage d'entreprise, de l'informatique et d'autres marchés verticaux. Le groupe IPS de la société se compose de Penguin Computing et de Penguin Edge. Penguin Computing propose des solutions de plateformes spécialisées pour le calcul haute performance, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la modélisation avancée pour la recherche technologique. Penguin Edge propose des solutions pour les applications embarquées et sans fil. Le groupe LED Solutions de la société propose une gamme de LED optimisées pour les applications.