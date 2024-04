SMART Global Holdings, Inc. conçoit et développe des solutions d'entreprise qui aident ses clients. L'entreprise s'attache à servir ses clients en leur fournissant des connaissances et une expertise techniques, une ingénierie de conception personnalisée et une flexibilité de fabrication à la commande. Ses segments comprennent les solutions de mémoire, les solutions de plate-forme intelligente (IPS) et les solutions de diodes électroluminescentes (DEL). Le segment des solutions de mémoire, sous sa marque SMART Modular, fournit des solutions de mémoire par la conception, le développement et l'emballage de produits de pointe à cycle de vie prolongé. Le segment IPS, sous ses marques Penguin Solutions et Stratus Technologies, offre des solutions et des services de plateformes spécialisées pour l'informatique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la modélisation avancée et l'internet des objets. Le segment des solutions LED, sous sa marque CreeLED, offre un large portefeuille de LED optimisées pour les applications, axées sur l'amélioration de la densité lumineuse, de l'intensité, de l'efficacité, du contrôle optique et/ou de la fiabilité.

