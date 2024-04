SALVA , filiale du groupe Smart Good Things Holding, inaugure un complément de retraite par capitalisaon d'un nouveau type, basé sur la consommaon : en achetant sur le sitehps://www.salvalefaire.fr/ des e-cartes prépayées et cadeaux d'enseignes et de marques de Smart Good Retraite, les adhérents du SALVA bénéficient d'un système de cagnoage (cashback) leur permeant de se constuer à terme un complément d'épargne retraite de long terme. A ce jour, plus de 1.000 enseignes et marques préférées des Français sont présentes surhps://www.salvalefaire.fr/ .

