SMART GOOD THINGS: SMART GOOD THINGS accélère son déploiement en signant un nouvel accord national de distribution avec DirectLog

SMART GOOD THINGS accélère son déploiement en signant

un nouvel accord national de distribution avec DirectLog

Afin de poursuivre son déploiement, SMART GOOD THINGS signe un nouvel accord avec Directlog pour la distribution nationale de sa gamme de boissons _équilibre dédiée aux pharmacies dès mars 2023. Ce nouveau partenariat logistique et commercial permet à SMART GOOD THINGS d’intégrer la centrale d’achat pharmaceutique Directlog et d’avoir accès à plus de 9 850 pharmacies en France, ainsi qu’aux groupements de pharmacies partenaires de Directlog.

Des boissons pour prendre soin de soi

SMART GOOD THINGS, ce sont des préparations en poudre pour boissons instantanées nomades aux saveurs originales, ultra-innovantes, respectueuses de l’environnement, engagées et généreuses. Fruit de 13 ans de recherche et de développement, avec la participation de médecins spécialistes anti-âge et thérapeutes nutritionnistes du sport, les préparations pour boissons, composées d’arômes naturels, majoritairement riches en vitamines et minéraux, sans gluten, végan et faibles en sucres ou faibles en calories sont faciles à préparer.

Une gamme dédiée aux pharmacies

Premières boissons plaisirs qui respectent l’équilibre du ph dans le corps, la gamme _équilibre est une véritable innovation qui allie plaisir et bien-être. Distribuée uniquement en pharmacies et parapharmacies, la gamme _équilibre est déclinée en différentes saveurs (orange ginger, citron ginger, menthe poivrée ginger, herbals, fruit punch, café froid ou chaud). Ces préparations en poudre contiennent des minéraux et des extraits de plantes qui contribuent au bon fonctionnement des cellules et au maintien de l’équilibre acido-basique.

Des boissons vertueuses, engagées et généreuses

Chez SMART GOOD THINGS, nous apportons beaucoup d’importance à consommer de manière plus intelligente et vertueuse. Un impact environnemental maîtrisé grâce au zéro plastique et au zéro transport d’eau. Ainsi, nous réduisons les transports et réduisons tout aussi drastiquement les émissions de CO2 grâce au petit format de nos dosettes. Et c’est en dépensant moins en transport et logistique, que nous pouvons faire plus pour la bienveillance. Ainsi nous reversons 25 % de notre chiffre d'affaires net* en soutien à des causes et engagements solidaires.

« Cet accord de distribution nous permet de renforcer notre présence nationale dans l’ensemble des pharmacies et parapharmacies. Grâce à l’innovation que représente notre gamme _équilibre et au référencement par DirectLog, nous confortons notre engagement bon pour soi et bon pour les autres », Serge Bueno, Fondateur de Smart Good Things

« Le partenariat avec Smart Good Things répond aux attentes de nos clients pharmaciens. En effet, ils apportent en France des références sur un segment produit nouveau pour la pharmacie. C’est aussi pour nous l’occasion de pouvoir accompagner ce projet sociétal d’économie bienveillante porté par Serge Bueno et Tony Parker », Guillaume Coutant, Directeur Général Directlog

*+ d’infos sur smartgoodthings.com

A propos de SMART GOOD THINGS

Smart Good Things c’est avant tout une volonté : changer le monde en mettant le bien-être et la générosité au cœur des modèles économiques du futur.

Cotée sur Euronext Access+ et fondée par Serge Bueno, Smart Good Things a pour ambition de faire progresser l’économie bienveillante. Tony Parker ex-international français et entrepreneur est directeur général délégué, actionnaire et ambassadeur de la société.

A travers ses boissons « Bonnes pour soi, Bonnes pour les autres » et sa plateforme dédiée aux seniors SmartAlliance.fr « Consommation = Protection » Smart Good Things s’engage à soutenir trois causes majeures : la formation des jeunes, l’égalité femme-homme et le bien-être des ainés.

Site internet et réseaux sociaux : smartgoodthings.com

A propos de DirectLog

Etablissement Pharmaceutique, DirectLog est une Centrale d'Achat Pharmaceutique avec pour vocation première la mise à disposition de produits OTC et de parapharmacie pour les pharmaciens et les groupements d'officine.

DirectLog intervient en réel facilitateur donnant accès à une offre très large, accessible en moins de 72 h partout en France, aux pharmaciens ou aux groupements de pharmaciens.

DirectLog vient d’intégrer un nouvel établissement pharmaceutique de plus de 12 000m2 de surface à Meung-sur-Loire pour mettre à disposition une offre encore plus large.