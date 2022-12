SMART GOOD THINGS

SMART GOOD THINGS: Smart Good Things Holding annonce l’entrée de Distribution Casino France dans son capital



27-Déc-2022 / 08:00 CET/CEST

Smart Good Things Holding annonce l’entrée de Distribution Casino France dans son capital Smart Good Things Holding (« Smart Good Things ») annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec les enseignes Casino aux termes duquel la société Distribution Casino France (« DCF ») prendra une participation de 10% dans le capital du pionnier de l’économie bienveillante, référencera et diffusera les produits et les offres Smart Good Things et Smart Good Alliance. En vertu d’un accord conclu le 23 décembre 2022, la société DCF, qui détient les enseignes #Hyper Frais, Géant Casino, Supermarchés Casino et les enseignes de proximité Petit Casino, Vival, Spar, Casino Shop et Sherpa, va référencer et distribuer les produits Smart Good Things, et développer de nouveaux produits et services dédiés, en association avec Smart Good Things. Ce partenariat stratégique conclu entre DCF et Smart Good Things prévoit le déploiement dans le même temps des mêmes dispositifs de référencement et distribution dans les autres enseignes alimentaires du groupe Casino en France (Monoprix, Naturalia et Franprix). Modalités et cadre juridique de l’émission Au cours de sa réunion en date du 21 décembre 2022, le Conseil d’administration de Smart Good Things a décidé de faire usage de la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Smart Good Things le 29 juillet 2022 aux termes de la 24ème résolution. Actions Nouvelles L’émission portera sur un nombre de 119.247 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») représentant 10% du capital social et des droits de vote de Smart Good Things à la date de l’accord. Le prix de souscription sera égal à 197,95 € par Action Nouvelle, dont 1 € de valeur nominale et 196,95 € de prime, et sera libéré en numéraire par compensation de créances. Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires portant jouissance courante et seront entièrement assimilables aux actions existantes de Smart Good Things. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access+ sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Calendrier L’émission des Actions Nouvelles sera réalisée au plus tard le 31 décembre 2022. Dilution A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de Smart Good Things préalablement à l’opération serait la suivante (sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 1.073.232 actions) : Participation de l’actionnaire (%) Base non diluée Base diluée1 Avant émission des Actions Nouvelles 1,00% 0,89% Après émission des Actions Nouvelles 0,90% 0,81% 1 En supposant l'exercice et/ou la conversion de 40.000 BSA Doehler, 78.125 BSA INP et 1.300 OCA pouvant conduire à la création d'un nombre maximum théorique de 131.125 actions nouvelles (en prenant pour hypothèse, à titre illustratif, un ratio d’échange d’une (1) OCA pour dix (10) actions). Incidence de l’opération sur l’actionnariat A l’issue de l’opération, la répartition du capital de Smart Good Things sera la suivante : Actionnaires Nombre d’actions et de droits de vote % du capital et des droits de vote The Home Bar BevTech Ltd. (1) 940.150 78,84% Distribution Casino France 119.247 10,00% Initiative & Finance 100.000 8,39% Public 33.082 2,77% TOTAL 1.192.479 100,00% (1) Société détenue notamment par Monsieur Serge Bueno, Monsieur Tony Parker et Madame Béatrice Tournou Bueno, et contrôlée par Monsieur Serge Bueno et Madame Béatrice Tournou Bueno. A propos de SMART GOOD THINGS Smart Good Things c’est avant tout une volonté : changer le monde en mettant le bien-être et la générosité au cœur des modèles économiques du futur. Cotée sur Euronext Access+ et fondée par Serge Bueno, Smart Good Things sa pour ambition de faire progresser l’économie bienveillante. Tony Parker ex-international français et entrepreneur est directeur général délégué, actionnaire et ambassadeur de Smart Good Things. A travers ses boissons « Bonnes pour soi, Bonnes pour les autres » et sa plateforme dédiée aux seniors SmartAlliance.fr « consommation = Protection » Smart Good Things s’engage à soutenir trois causes majeures : la formation des jeunes, l’égalité femme-homme et le bien-être des aînés. Smart Good Things va s’engager prochainement dans la lutte pour le maintien du pouvoir d’achat. Site internet et réseaux sociaux : smartgoodthings.com Contacts presse Smart Good Things Hélène Girault - 06 24 61 64 65 Alexandra Imbert - 06 09 22 83 45 presse@smartgoodthings.com Fichier PDF dépôt réglementaire



