SMART GOOD THINGS

SMART GOOD THINGS: Smart Good Things s’associe à Newrest pour distribuer sa boisson Smart and Good au Bar des trains TGV Inoui.



03-Juil-2023 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 03 juillet 2023 – 8h

Smart Good Things s’associe à Newrest pour distribuer sa boisson Smart and Good au Bar des trains TGV Inoui. La dosette Smart and Good goût citron 100% PLAISIR et 0% BOUTEILLE PLASTIQUE permet de préparer sa boisson soi-même. Une fois versée dans 500ml d’eau bien fraiche, cette poudre à boire est prête à être dégustée ! Sans sucres, riche en vitamines C et B6 et légèrement pétillante, la dosette goût citron permettra à chaque voyageur de s’hydrater et de s’énergiser tout en se faisant plaisir ! Elle sera disponible à la carte du Bar TGV INOUI à partir de mi-juillet et jusqu’à

mi-octobre 2023 au prix de 1€ la dosette. Selon la raison d’être de Smart Good Things« Changer le monde en mettant le bien-être et la générosité au cœur des modèles économiques du futur », 25%[1] des ventes sera reversée à l'éducation et la formation des jeunes à travers la Tony Parker Adequat Academy. La Tony Parker Adequat Academy est un concept novateur, destinée aux jeunes qui veulent faire de leur passion un levier pour leur projet d’éducation et de formation. L'approche concilie la passion du sport, les études et le lien avec l’entreprise… avec comme promesse : un job à la clé. « Je me félicite de cette association avec Newrest pour proposer une boisson responsable, gustative et engagée à tous les voyageurs des trains INOUI. J’invite tous les voyageurs à découvrir cette nouvelle boisson rafraîchissante, à savourer son goût unique et contribuer à l’avenir prometteur de jeunes talents sportifs formés par la TPAA », annonce Tony Parker, directeur général délégué de Smart Good Things, Cédric Osternaud, directeur général délégué de Smart Good Things déclare « nous sommes ravis de ce partenariat où l’ensemble des voyageurs pourra découvrir notre boisson unique, alliant délicatement fraîcheur, plaisir et vitalité ! Laissez-vous emporter par cette expérience qui éveillera vos sens et contribuera à notre philosophie d’économie bienveillante ». « Depuis 10 ans Newrest travaille avec la SNCF pour faire découvrir au sein du Bar TGV INOUI des produits innovants, de nos régions et avec des personnalités inspirantes. Smart and Good, propose aux passagers une dosette intelligente, savoureuse et responsable pour mieux s’hydrater et avec un impact sociétal fort. Ce produit s’inscrit ainsi dans la démarche du groupe Newrest.» complète Jean-Baptiste Bergamo, directeur général de Newrest Wagons-Lits. À propos de Smart Good Things Holding Smart Good Things Holding c’est avant tout une volonté : changer le monde en mettant le bien-être et la générosité au cœur des modèles économiques du futur. Cotée sur Euronext Access+ à Paris et fondée par Serge Bueno, Smart Good Things Holding a pour ambition de faire progresser l’économie bienveillante. Tony Parker ex-international français et entrepreneur est directeur général délégué, actionnaire et ambassadeur de la société. A travers ses boissons « Bonnes pour soi, Bonnes pour les autres » et ses services basés sur sa philosophie « Consommation = Protection, Smart Good Things Holding s’engage à soutenir trois causes majeures : la formation des jeunes, l’égalité femme-homme et le bien-être des ainés. Plus d’infos sur smartgoodthings.com / smartgoodshop.com À propos de Newrest :

Créé en 1996 sous le nom de Catair, le groupe Newrest, présidé par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, est aujourd’hui le seul opérateur à intervenir sur l’ensemble des secteurs de la restauration et des services associés : catering aérien, buy-on-board, duty free à bord, restauration concédée, bases vie et services de support, catering ferroviaire, concessions de restauration aéroportuaires et autoroutières. Avec ses 36 622 collaborateurs présents dans 54 pays, le groupe Newrest, dont le chiffre d’affaires s’élève à 1 682 millions d'euros en 2022, est également le premier acteur mondial indépendant du catering aérien. En fin d’exercice 2022 (septembre), 96,5 % du capital du groupe est détenu par son management (400 collaborateurs). Le partenaire minoritaire au capital de Newrest est Naxicap (3,5 %). Newrest s’est engagé dans un processus d’amélioration et d’innovation constante dans les services proposés à ses clients, ainsi que dans le bien-être et la progression de ses employés et cadres. Le développement durable de l’entreprise et le respect le plus total des valeurs sociales et environnementales sont au cœur de ses activités. Plus d’info sur nos réseaux sociaux : https://linktr.ee/newrestgroupofficial

Contacts Smart Good Things Smart and Good : Hélène Girault - 06 24 61 64 65 – presse@smartgoodthings.com Relations Pressefinancière : Loris DAOUGABEL - 01 56 88 11 26 - ldaougabel@actifin.fr Relations Pressecorporate : Michael SCHOLZE - 01 56 88 11 14 - michael.scholze@actifin.fr Relations Investisseurs - Jean-Yves BARBARA - 01 56 88 11 13 - jybarbara@actifin.fr Contacts Newrest Image 7 : Roxane Planas –rplanas@image7.fr - 06 37 05 84 42 Image 7 : Laurence Heilbronn – lheilbronn@image7.fr - 06 89 87 61 37 [1]25% du chiffre d’affaires net encaissé par l’entreprise moins les frais de contribution directe, promotion produit Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2023 07 03_CP Smart Good Things s'associe à Newrest