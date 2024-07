ratification des conventions de compte courant conclues entre la Société et Viberation International, Pignela Capital SA et Compagnie Nationale de Navigation ;

ratification de la conclusion d'un contrat de souscription d'obligations à bons de souscription d'actions intervenue entre la Société et les sociétés Viberation International, Pignela Capital SA et Compagnie Nationale de Navigation ;

ratification de la conclusion d'un contrat de souscription d'obligations à bons de souscription d'actions intervenue entre la Société et les sociétés Viberation International, Pignela Capital SA et Compagnie Nationale de Navigation ;

ratification d'une cession de créance conclue entre la Société et The Home Bar Bevtech Ltd ;

ratification de la modification de la convention de compte courant conclue entre la Société et The Home Bar Bevtech Ltd ;

Cet accord prévoit également la sortie de DCF du capital de la Société à l'issue d'une réduction de capital motivée par des pertes, selon un calendrier et des modalités détaillées qui restent à définir, et sous condition suspensive de son autorisation par l'assemblée générale extraordinaire de la Société avant le 31 juillet 2024 et d'une réduction de capital réalisée au plus tard le 15 août 2024. DCF détient à ce jour 3 703 440 actions de Smart Good Things Holding, soit 14,71% du capital social.

la résiliation de l'ensemble des contrats commerciaux qui avaient été conclus entre DCF et la Société ou ses filiales, dont Smart Good Bevtech (SGB) ; et

Il vous est demandé de ratifier le contrat de refacturation de frais correspondant à des prestations de conseil intervenue entre la Société et la société Viberation International, à hauteur de 158 458,40 euros correspondant à des prestations de conseil pour 80 000 euros, des frais de mise à disposition d'un véhicule pour 62 458,40 euros et à des frais de débours pour 16 000 euros (8ème résolution).

Il vous est demandé de ratifier la convention de cession de créance conclue, le 28 mars 2023, entre la Société et The Home Bar Bevtech Ltd, au titre de laquelle la Société a cédé à la société The Home Bar Bevtech Ltd une créance (prêt) qu'elle détenait vis-à-vis de la société SN Deal. Cette cession a été réalisée pour la valeur nominale du prêt, soit 200 000 euros (5ème résolution).

la Société une avance en compte courant d'un montant de 600 000 euros. Cette somme a été avancée, au nom et pour le compte de la société The Home Bar Bevtech Ltd, par Viberation Internationale, société contrôlée par Monsieur Serge Bueno et Madame Béatrice Bueno. Ce compte courant est productif d'intérêt au taux unique de 5% (soit 30 000 euros) et a été remboursé en juin 2023 (

Il vous est par ailleurs demandé de ratifier la convention de trésorerie groupe conclue, le 20 mars 2023, entre la Société et The Home Bar Bevtech Ltd au titre de laquelle la société The Home Bar Bevtech Ltd a consenti

Il est précisé qu'en application des dispositions légales en vigueur, les engagements et conventions réglementés déjà approuvés par l'assemblée générale au cours des exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos ne sont pas soumis de nouveau au vote de l'assemblée générale.

Il vous est demandé d'approuver les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le cas échéant postérieurement à la clôture dudit exercice qui sont décrits dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes (3ème résolution).

Il vous est demandé de ratifier la conclusion d'un mandat de gestion intervenue, dans le cadre de l'accord de partenariat entre la Société et la société Distribution Casino France (9ème résolution).

Il vous est demandé de ratifier la conclusion d'un contrat de souscription d'obligations à bons de souscription d'actions (« OBSA 2023 »), en date du 30 août 2023, intervenue entre la Société et les sociétés Viberation International, Pignela Capital SA et Compagnie Nationale de Navigation (ou SAS Molis) d'un montant de 7 000 000 euros. L'émission de cet emprunt par voie d'émission de 70 000 OBSA 2023 d'une valeur nominale de cent (100) euros chacune, soit un montant nominal total en principal de 7 000 000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées, a été autorisé par le Conseil d'administration du 8 novembre 2023, à la suite de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale du 7 novembre 2023 (10ème résolution).

Il vous est demandé de ratifier la modification de l'emprunt obligataire intervenue entre la Société, Monsieur Serge Bueno, Madame Béatrice Bueno, Monsieur William Anthony Parker et la société Pignela Capital SA. Au cours du premier trimestre 2024, Monsieur Serge Bueno, Madame Béatrice Bueno, Monsieur William Anthony Parker et la société Pignela Capital SA ont accepté de consentir une franchise de remboursement (capital et intérêts) de l'emprunt obligataire souscrit par eux à hauteur de 2 500 000 euros. Cette franchise est accordée pour une durée de douze mois pour Monsieur Serge Bueno, Madame Béatrice Bueno et la société Pignela Capital SA, et de 24 mois pour Monsieur William Anthony Parker (11ème résolution).

Il vous est demandé de ratifier la conclusion d'un contrat de souscription d'OBSA intervenue entre la Société et les sociétés Viberation International, Pignela Capital SA et Compagnie Nationale de Navigation (ou SAS Molis) d'un montant de 7 000 000 euros. L'émission de cet emprunt par voie d'émission de 70 000 OBSA 2023 d'une valeur nominale de cent (100) euros chacune, soit un montant nominal total en principal de 7 000 000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées, a été autorisé par le conseil d'administration du 8 novembre 2023, à la suite de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale du 7 novembre 2023 (12ème résolution).

Il vous est enfin demandé de ratifier les conventions de compte courant conclues entre la Société et Viberation International, Pignela Capital SA et Compagnie Nationale de Navigation. Au cours de l'exercice 2023, la société Viberation International a octroyé à la Société des avances de trésorerie non rémunérées. Ces avances se sont élevées à 805 000 euros entre le 1er janvier 2023 et le 17 mars 2023 ; elles lui ont été intégralement remboursées (13ème résolution).

3. Rémunération des membres du Conseil d'administration

14ème résolution (à titre ordinaire)

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-45 du Code de commerce, nous vous proposons d'allouer aux membres du Conseil d'administration un montant global annuel de 50 000 euros à titre de rémunération, à compter de l'exercice 2024 et ce, jusqu'à une nouvelle résolution en ce sens de l'assemblée générale (14ème résolution). Cette enveloppe globale sera répartie entre les membres du Conseil d'administration.

4. Autorisations à donner au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société

15ème résolution (à titre ordinaire) et 16ème résolution (à titre extraordinaire)

Dans le cadre de la 15ème résolution, et conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 et du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), et aux pratiques de marché admises par l'AMF, ainsi que toutes autres dispositions législatives et/ou réglementaires qui viendraient à être applicables il vous est proposé de conférer au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, l'autorisation de mettre en œuvre un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Cette autorisation priverait d'effet pour l'avenir toute autorisation antérieure ayant le même objet et serait consentie pour une durée de douze (12) mois.

Elle permettrait à la Société de racheter ses propres actions en vue de réaliser les objectifs suivants :

9