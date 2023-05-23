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    MLSGT   FR001400CDB7

SMART GOOD THINGS HOLDING

(MLSGT)
Temps réel Euronext Paris  -  16:30:47 23/05/2023
555.00 EUR   +0.91%
22:21Smart Good Things : Document AMF CP. 2023DD911194
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Smart Good Things : Document AMF CP. 2023DD911194

23/05/2023 | 22:21
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2023DD911194

22 mai 2023

FR001400CDB7 - DD166725

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

The Home Bar Bevtech LTD personne morale liée à Serge BUENO, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SMART GOOD THINGS HOLDING S.A.

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 540.0000 Euro

VOLUME : 30.0000

PRIX UNITAIRE : 550.0000 Euro

VOLUME : 40.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 545.7143 Euro

VOLUME : 70.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 mai 2023

COMMENTAIRES :

The Home Bar Bevtech Ltd est une société (i) dirigée par Monsieur Serge Bueno, qui est également Président Directeur Général de Smart Good Things Holding, et (ii) contrôlée par Monsieur Serge Bueno et Madame Béatrice Bueno, respectivement Président Directeur Général et administratrice de Smart Good Things Holding. D'autres administrateurs détiennent également une participation minoritaire dans le capital social de The Home Bar Bevtech Ltd.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Smart Good Things Holding SA published this content on 23 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2023 20:20:10 UTC.


© Publicnow 2023
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