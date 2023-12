(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Smart Metering Systems PLC, en hausse de 41% à 956,17 pence, fourchette de 12 mois 574,00p-971,00p. Le fournisseur de services de connexion aux services publics, de compteurs intelligents et de gestion de l'énergie, basé à Glasgow, a accepté un rachat par des fonds d'investissement privés conseillés par Kohlberg Kravis Roberts. KKR paiera 955 pence par action Smart Metering, soit une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de mercredi. Cela donne à Smart Metering une évaluation de 1,3 milliard de livres sterling sur une base entièrement diluée et une valeur d'entreprise de 1,4 milliard de livres sterling. Les actionnaires pourront toujours recevoir et conserver le deuxième dividende intérimaire de 8,32 pence par action, déclaré par SMS à la mi-septembre. L'offre d'acquisition émane de divers fonds conseillés par la société d'investissement américaine Kohlberg Kravis Roberts & Co LP et ses filiales. Selon Smart Metering, KKR investira dans le rachat principalement par l'intermédiaire de son fonds KKR Global Infrastructure Investors IV, d'une valeur de 17 milliards de dollars, qui se concentre sur les investissements dans les infrastructures essentielles, avec une faible volatilité et une forte protection contre les baisses.

Polarean Imaging PLC, en hausse de 31% à 6,49 pence, fourchette de 12 mois 4,80 pence-84,20 pence. Le développeur de technologies d'imagerie médicale basé à Londres déclare avoir reçu sa première commande de novo pour un nouveau polariseur Xenoview de la part d'un centre médical universitaire "de premier plan" situé dans le nord-est des États-Unis et dont le nom n'a pas été révélé. Polarean dit qu'elle continue à avoir des réunions positives et qu'elle est en négociations actives avec d'autres centres médicaux universitaires de premier plan. Le directeur général Christopher von Jako déclare : "Nous sommes ravis d'avoir reçu notre première commande de polariseur de novo d'un centre médical universitaire de premier plan, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour établir l'utilisation de Xenoview pour leurs patients atteints de maladies pulmonaires... Nous continuons à avoir des réunions positives avec d'autres centres hautement prioritaires alors qu'ils travaillent sur leur cycle budgétaire et leurs processus d'analyse de la valeur, ainsi que nos centres déjà convertis et ceux que nous prévoyons de convertir en 2024, afin d'encourager l'utilisation accrue de la technologie en clinique."

AIM - LOSERS

Vertu Motors PLC, baisse de 21 % à 67,10 pence, fourchette de 12 mois 47,55 pence-88,02 pence. La chaîne de concessionnaires automobiles basée à Gateshead, en Angleterre, s'attend à ce que les bénéfices de l'exercice se terminant le 29 février soient inférieurs aux attentes actuelles du marché, en raison d'un "certain nombre de facteurs de marché externes négatifs". Au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 novembre, elle a déclaré avoir été témoin d'un "changement important" sur le marché des véhicules d'occasion, les valeurs de gros au Royaume-Uni ayant connu une réduction "significative" en octobre et en novembre en raison d'une offre plus importante sur les marchés de gros. Cette situation s'ajoute à une demande de détail affectée par la combinaison de taux d'intérêt plus élevés et de prix élevés des véhicules, qui ont un impact sur l'accessibilité financière. Elle s'attend à ce que les valeurs des véhicules d'occasion britanniques continuent à s'affaiblir au-dessus des normes historiques à court terme, tout en notant que l'environnement actuel des consommateurs reste "volatile".

