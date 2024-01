Smart Metering Systems plc est une société d'infrastructure énergétique entièrement intégrée basée au Royaume-Uni. La société possède, installe et gère des actifs de réduction du carbone (CaRe). Ses secteurs verticaux de réduction des émissions de carbone comprennent les compteurs, le stockage de batteries à l'échelle du réseau, le solaire intelligent et le stockage derrière le compteur, l'infrastructure des véhicules électriques, les services énergétiques et les données sur l'énergie. Elle optimise ces actifs à faible émission de carbone à l'aide de sa plateforme technologique interne, METIS. Elle opère à travers trois segments : Gestion d'actifs, Installation d'actifs et Gestion de l'énergie. Le segment de la gestion d'actifs comprend la gestion réglementée des compteurs de gaz et d'électricité, des unités ADM et des actifs de données énergétiques au Royaume-Uni. Le segment de l'installation d'actifs comprend l'installation de compteurs de gaz et d'électricité domestiques et I&C dans tout le Royaume-Uni. Le segment de la gestion de l'énergie comprend la construction et l'exploitation de batteries à l'échelle du réseau, la fourniture de services de conseil en énergie et la gestion des ressources énergétiques distribuées.

Secteur Equipements et pièces électroniques