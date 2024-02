Smart Parking Limited se consacre à la conception, au développement et à la gestion de technologies de stationnement. La société opère dans trois secteurs : Gestion du stationnement, Technologie et Recherche et développement. Le secteur de la gestion des parkings est engagé dans la fourniture de solutions de gestion des parkings, au service du secteur de la vente au détail, des agents de gestion et des propriétaires fonciers au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et en Australie. Le segment Technologie se consacre à la vente de technologie, de matériel et de logiciels, principalement pour des solutions de stationnement dans le monde entier, et pour soutenir la division de gestion des parkings. Le segment Recherche et développement comprend la recherche, le développement et l'amélioration des logiciels/matériels de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI) pour les divisions Technologie et Gestion des parkings. Il fournit également une solution de capteurs de stationnement de véhicules en temps réel, connue sous le nom de SmartPark. Le système SmartPark intègre entièrement les fonctions de stationnement, de guidage, de paiement et d'analyse, ainsi que des services complémentaires.

