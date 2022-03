SMART TUNISIE : Communiqué de presse 08/03/2022 | 18:13 Envoyer par e-mail :

AVIS DES SOCIÉTÉS (*) COMMUNIQUE DE PRESSE Société Smart Tunisie 9. BIS impasse N°3, Rue 8612.ZI charguia 1-2035 Tunis Appel à candidature au poste des membres indépendants au sein du conseil d'administration Pour les années 2022-2023-2024 La Société Smart Tunisie lance un appel à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants. A cet effet, la société Smart Tunisie informe ses actionnaires que la nomination aura lieu lors de la tenue d'une prochaine Assemblée Générale Ordinaire dont la date sera fixée ultérieurement. Les candidat(e)s à ce poste doivent satisfaire aux conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'honnêteté, de confidentialité ainsi que de compétence et d'expérience adaptées à ses fonctions. Ils doivent être obligatoirement des personnes physiques, jouissant de leurs droits civils et être ensituation régulière vis-à-vis de l'administration fiscale. Ne peuvent être candidat(e)s au poste d'administrateur indépendant : Les personnes se trouvant dans l'une des situations énoncées aux articles 193 du code des sociétés commerciales,

Toute personne ayant fait l'objet d'un jugement définitif pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent,

Les personnes ayant fait l'objet d'une sanction de radiation et/ou de retrait d'agrément ou d'autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle réglementée. Le candidat au poste de membre indépendant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne doit avoir, au jour du dépôt de la candidature, aucun intérêt direct ou indirect avec la société Smart Tunisie, ses actionnaires, ses administrateurs, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire ou une tierce partie, de nature à affecter l'indépendance de sa décision et la confidentialité des informations ou à le mettre dans une situation de conflit d'intérêt réel ou potentiel. Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité. Tout candidat à ce poste doit répondre aux conditions suivantes : Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de candidature,personnellement ou au titre d'ascendant, descendant ou conjoint :

Président directeur général, directeur général, Directeur général adjoint, Président du Directoire, Directeur Général Unique, ou salarié de la société Smart Tunisie Président directeur général, directeur général, Directeur général adjoint, Président du Directoire, Directeur Général Unique ou salarié d'une société appartenant au même groupeque la société Smart Tunisie ;

Ne pas être Président Directeur Général, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Président du Directoire ou Directeur Général Unique d'une société dans laquelle la société Smart Tunisie, détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur ou est membre du conseil de surveillance ou dans laquelle le Président Directeur Général, le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Président du Directoire ou le Directeur Général Unique de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) ou un salarié de la société Smart Tunisie, désigné en tant que tel, détient un mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

Ne pas être, en même temps, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du Directoire d'une autre société admise à la cote de la bourse exerce au même secteur d'activité ou d'une société appartenant au même groupe.

Ne pas être Président Directeur Général, directeur général, directeur général adjoint, président du directoire, Directeur Général Unique, gérant, actionnaire, associé ou salarié d'une société ayant des liens financiers, professionnels, commerciaux ou contractuels avec la société Smart Tunisie ou d'une société concurrente ;

Ne pas être auditeur, conseiller, prestataire de services, client, fournisseur, banquier de la société Smart Tunisie ;

Ne pas exercer d'activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/oude diffusion d'informations financières ou autres.

Ne pas être membre d'une association dont l'objet a un lien direct ou indirect avec le marchéfinancier.

Le candidat doit remplir les critères de qualification, de compétence et d'expérience et il doit avoir au moins une maitrise (ou un diplôme équivalent) et une expérience professionnelle d'au moins 10 ans et ce, dans le secteur d'activité de la société. Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité. Constitution et dépôt du dossier de candidature Le dossier de candidature doit comporter au moins les documents suivants : Une demande de candidature à l'attention du Président du Conseil d'Administration ;

Une fiche de candidature selon le modèle prévu en annexe 1 ;

; Le curriculum vitae du candidat(e) ;

Une copie de la carte d'identité nationale ;

Une déclaration sur l'honneur, dûment remplie et signé par le candidat(e) attestant qu'il ou elle répond aux critères d'éligibilité prévus par le présent appel à candidature selon le modèle prévu en annexe 2 ;

; Un extrait du casier judiciaire (bulletin numéro 3) datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier de candidature ;

Les documents justifiant les compétences et qualifications du candidat énoncées dans le curriculum vitae ; Le dossier de candidature doit être transmis ou déposé au siège social de la société par porteur, contre décharge du Bureau d'Ordre ou courrier électronique (smart@smart.com.tn) ou postal, la décharge de la poste fait foi, au plus tard le 22/03/2022 date limite de réception des candidatures. Tout dossier de candidature incomplet ou parvenu hors délai ne sera pas pris en compte par la société. Les candidats seront choisis après étude et évaluation des dossiers parvenus dans les délais fixés dans l'avis d'appel à candidature et compte tenu de la satisfaction des conditions exigées en application du processus d'examen des candidatures mis en place. Une liste préliminaire des candidats admis à concourir est arrêtée par le conseil d'administration. Cette liste est transmise, pour avis, au Conseil du Marché Financier avant l'approbation définitive des candidats par l'assemblée générale ordinaire. Le Conseil du Marché Financier peut refuser tout candidat inscrit sur la liste lorsque le choix du candidat ne respecte pas les dispositions de la présente décision générale. Les candidats retenus sont informés de leur sélection vingt-et-un (21) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire. Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité. Annexe 1 : FICHE DE CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR INDEPENDANT POUR LES ANNEES 2022-2023-2024 Nom et Prénom : Numéro CIN : Adresse : Téléphone : FixeGSM : E-mail : Profession/Activité : Formation Académique : Autres qualifications du candidat : Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité. Annexe 2 : DECLARATION SUR L'HONNEUR Je soussigné(e) …………………………………………………………., titulaire de la Carte d'identité Nationale numéro…………………………..demeurant au ………………………………………………………………………………, candidat à l'élection au poste d'administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration de la société Smart Tunisie, déclare formellement sur l'honneur, ne pas être en contradiction avec les interdictions prévues par les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales, et que les informations fournies dans mon CV sont sincères et exactes. Signature Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

