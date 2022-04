SMART TUNISIE : Etats financiers annuels individuels au 31/12/2021

ECC MAZARS

SMART TUNISIE SA

Société anonyme au capital de 36 155 155 dinars

Siège social : 9 Bis Impasse N° 3 Rue 8612 ZI Charguia 1 - 2035 Tunis Identifiant unique : 0544435X

Rapports des Commissaires aux Comptes Exercice clos au 31 décembre 2021

Sommaire RAPPORT GENERAL 3 RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 11 ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2021 18 NOTES AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2021 23 ANNEXES 45 PAGE 2

RAPPORT GENERAL

RAPPORT GENERAL SUR LES ETATS FINANCIERS

POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires

Société SMART TUNISIE SA

9 Bis Impasse N° 3 Rue 8612 ZI Charguia 1 - 2035 Tunis- Tunisie

Opinion

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre Assemblée

Générale, nous avons effectué l'audit des états financiers de la société SMART TUNISIE SA

(la « société »), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, l'état de résultat et l'état de flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers font ressortir un total net de bilan de 163 687 399,336 dinars, des capitaux propres positifs de 96 468 397,434 dinars y compris le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 19 208 778,786 dinars. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 12 avril 2022.

À notre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au Système Comptable des

Entreprises en Tunisie.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Tunisie, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l'audit qui doivent être communiquées dans notre rapport.

Revenus

Risques identifiés

Le chiffre d'affaires figure à l'état de résultat au 31 décembre 2021 pour un montant de 285 429 908,282 dinars et représente le poste le plus important de l'état de résultat. Nous avons considéré que la reconnaissance des revenus est un point clé de l'audit en raison de leur importance significative dans les états financiers de la société.

Procédures d'audit mises en œuvre en réponse aux risques identifiés

Nous avons examiné la conformité aux normes comptables tunisiennes des méthodes comptables sous-tendant la reconnaissance du revenu. Compte tenu notamment du volume des transactions de ventes, nous avons examiné et évalué les procédures de contrôle interne correspondantes et nous avons réalisé des tests sur les contrôles clefs pertinents. En outre, nous avons testé les rapports générés par le système d'information que nous avons rapproché avec les données comptables, notamment les bases des livraisons et celle de facturation. Nous avons également procédé à un examen analytique détaillé des revenus afin de corroborer les données comptables notamment avec les informations de gestion, les données historiques, l'évolution tarifaire, les tendances du secteur et les règlementations y afférentes, complétés par des tests de détail.

Evaluation des créances clients

Risques identifiés

Les créances clients figurent au bilan au 31 décembre 2021 pour un montant brut de 28 912 961,936 dinars et provisionnées à hauteur de 6 266 597,754 dinars. Dans le cadre de l'évaluation du caractère recouvrable de ces créances, la société détermine à chaque date de clôture s'il y a des indices de dépréciation de ces créances selon des critères quantitatifs et qualitatifs. Le montant de la provision pour dépréciation fait appel au jugement et celui-ci est calculé selon la différence entre la valeur comptable de ces créances et la valeur recouvrable estimée au titre de ces créances.