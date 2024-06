SmartCentres Real Estate Investment Trust (le fonds) est un fonds d'investissement immobilier entièrement intégré basé au Canada. Le fonds développe, loue, construit, possède et gère des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des tours de condominiums et des résidences locatives, des logements pour personnes âgées, des maisons en rangée, des installations de location de self-stockage et des installations industrielles au Canada. Il se concentre sur le développement, la propriété, la gestion et l'exploitation d'immeubles de placement situés au Canada. Le portefeuille de la fiducie comprend environ 191 propriétés stratégiquement situées dans des communautés à travers le pays. Les filiales de la fiducie comprennent Smart Limited Partnership, Smart Limited Partnership II, Smart Limited Partnership III, Smart Limited Partnership IV, Smart Oshawa South Limited Partnership, Smart Oshawa Taunton Limited Partnership, Smart Boxgrove Limited Partnership, ONR Limited Partnership, ONR Limited Partnership I et SmartVMC West Limited Partnership.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial