SmartFinancial, Inc. est une société holding bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, SmartBank (la banque). La Banque est une banque commerciale agréée au Tennessee. L'activité principale de la Banque consiste à attirer les dépôts du grand public et à investir ces fonds, ainsi que les fonds générés par les opérations et les paiements de capital et d'intérêts sur les prêts, principalement dans des prêts commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels, des baux, des prêts à la consommation et des prêts à la construction résidentielle et commerciale. Elle offre une gamme de services de dépôt aux entreprises et aux particuliers, y compris des comptes chèques non rémunérés, des comptes chèques rémunérés, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire, des comptes de retraite individuels (IRA) et des certificats de dépôt (CD). La banque dispose d'environ 41 agences bancaires à service complet et d'un bureau de production de prêts sur des marchés sélectionnés dans l'est et le centre du Tennessee, l'Alabama et la Panhandle de Floride.

Secteur Banques