Smartgroup Corporation Ltd est une société basée en Australie qui propose des services externalisés d'avantages sociaux et d'administration, principalement des services de conditionnement des salaires, de location avec option d'achat, de gestion de parc automobile, d'administration des salaires et d'optimisation de la main-d'œuvre. La société opère à travers trois segments : L'administration externalisée (OA), les services aux véhicules (VS) et les logiciels, la distribution et les services de groupe (SDGS). Le segment OA fournit des services externalisés de conditionnement des salaires, de location avec option d'achat et de gestion externalisée des salaires. Le segment VS fournit des services de gestion de flotte de bout en bout. Le segment SDGS fournit des solutions logicielles de conditionnement des salaires, la commercialisation de cartes de débit de conditionnement des salaires, la distribution d'assurances de véhicules et de logiciels de gestion du personnel au secteur des soins de santé. Les filiales à 100 % de la société comprennent ABM Corporation Pty Limited, AccessPay Pty Ltd, Australian Vehicle Consultants Pty Ltd, Autopia Group Pty Limited et Autopia Management Pty Limited.