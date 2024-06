SmartMetric, Inc. a annoncé la fabrication de sa carte de crédit et de débit biométrique GEN4 activée par empreinte digitale. À l'intérieur de la carte se trouve un lecteur d'empreintes digitales miniature SmartMetric entièrement fonctionnel qui numérise l'empreinte digitale du titulaire de la carte en moins d'une demi-seconde. L'utilisateur de la carte touche simplement le capteur situé à la surface de la carte, qui détecte immédiatement si l'empreinte digitale est celle d'une personne vivante et effectue un balayage instantané de l'empreinte digitale et la fait correspondre à l'empreinte digitale préenregistrée, encodée et cryptée dans la mémoire de la carte.

Contrairement à d'autres, la carte de crédit biométrique activée par l'empreinte digitale SmartMetric est auto-alimentée, ce qui lui permet d'effectuer un balayage et une comparaison avant d'être insérée dans un lecteur de cartes. La carte est donc utilisable dans tous les lecteurs de cartes, y compris ceux qui l'avalent. La carte biométrique SmartMetric GEN4 ne se contente pas d'un code PIN à quatre chiffres, mais utilise l'empreinte digitale du propriétaire de la carte pour activer la carte après une correspondance sécurisée de l'empreinte digitale sur la carte et la détection d'une personne en chair et en os.

La carte de crédit biométrique SmartMetric à lecture d'empreintes digitales est unique au monde car c'est la première et la seule carte de ce type qui dispose d'une batterie rechargeable intégrée permettant à la carte d'être utilisée avec n'importe quel type de lecteur de carte de crédit, y compris les lecteurs sans contact et les lecteurs de guichets automatiques. Cette technologie est conçue pour améliorer la sécurité et la commodité des transactions par carte de crédit, en particulier pour les paiements sans contact ainsi que pour les paiements par contact standard dans les magasins et les transactions aux guichets automatiques. La carte à lecture digitale SmartMetric est à l'avant-garde et apporte la réalité d'une technologie de sécurité biométrique complète sur le marché mondial des cartes de crédit et de débit omniprésentes.