L'activité. SmartMetric, Inc. (SmartMetric) développe et fabrique des cartes de crédit et de débit biométriques activées par les empreintes digitales. En outre, SmartMetric détient la licence de brevets délivrés couvrant les caractéristiques de ses cartes biométriques activées par empreinte digitale. Le principal produit de SmartMetric est une carte de crédit/débit activée par un capteur d'empreintes digitales, dotée d'un capteur de doigt intégré à la carte et d'une batterie rechargeable intégrée pour l'identification biométrique portable et l'activation de la carte. Les cartes sont dotées d'une batterie rechargeable permettant l'identification biométrique portable et l'activation de la carte. Les autres composants de la carte biométrique SmartMetric comprennent des capteurs, des micropuces, des puces mémoire et des puces processeur. La filiale de la société est SmartMetric Australia Pty Ltd.

Secteur Equipements et pièces électroniques