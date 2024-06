SmartMetric, Inc. (SmartMetric) se concentre sur le secteur de la fabrication de technologies biométriques. SmartMetric possède un brevet délivré couvrant une technologie qui implique la connexion à des réseaux en utilisant des cartes de données (cartes à puce et cartes EMV). En outre, SmartMetric détient une licence pour cinq brevets délivrés couvrant les caractéristiques de ses cartes biométriques activées par les empreintes digitales. Les principaux produits de SmartMetric sont des cartes de paiement activées par un capteur d'empreintes digitales, destinées à l'industrie des cartes de crédit et de débit, qui sont en cours de développement. Les cartes biométriques à empreintes digitales SmartMetric développées par la société sont dotées d'une batterie rechargeable permettant l'identification biométrique portable et l'activation de la carte avant qu'elle ne soit présentée ou insérée dans un lecteur de cartes de crédit ou de débit. Ces cartes sont appelées ici carte biométrique ou carte biométrique SmartMetric. Les autres composants de la carte biométrique SmartMetric comprennent des capteurs, des micropuces, des puces mémoire et des puces processeur.

Secteur Equipements et pièces électroniques