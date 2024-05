Smartpay Holdings Limited est un fournisseur indépendant de services complets de transfert électronique de fonds aux points de vente (EFTPOS). La société conçoit, développe et met en œuvre des solutions de paiement pour ses clients en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'activité principale de la société est celle d'un fournisseur de services marchands, facilitant les paiements et fournissant des produits technologiques, des services et des logiciels aux commerçants et aux détaillants en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le service de terminal TPE fourni au client est un service groupé composé de services tels que la fourniture du matériel, la fourniture du logiciel et la fourniture de la maintenance et des réparations. Le service de traitement transactionnel est un service groupé composé d'éléments tels que la fourniture du traitement des transactions et la fourniture de services d'assistance. En Nouvelle-Zélande, il s'agit d'un connecteur direct de terminaux de paiement électronique à Paymark, la plate-forme centrale de traitement des paiements électroniques. Il dessert plus de 30 000 commerçants avec environ 45 000 transactions sécurisées.