SmartRent, Inc. : Cantor Fitzgerald optimiste sur le dossier

SmartRent, Inc.( SmartRent), anciennement Fifth Wall Acquisition Corp. I, est un fournisseur d'automatisation de maisons et de bâtiments intelligents pour les propriétaires, les gestionnaires, les promoteurs, les constructeurs de maisons et les résidents. La société offre une plateforme technologique pour les maisons et les bâtiments intelligents. Elle développe des logiciels et du matériel conçus pour permettre aux gestionnaires immobiliers de contrôler l'ensemble de leurs actifs tout en proposant aux résidents des offres de contrôle domestique tout-en-un. L'intégration de la société avec la technologie de visualisation de cartes, Engrain, pour optimiser la nouvelle solution de gestion de stationnement de SmartRent, Alloy Parking. Cette intégration élargit les offres de contrôle d'accès de SmartRent et sa capacité à transformer les appartements en communautés connectées.

Secteur Matériels et logiciels intégrés