Smartsheet Inc. a annoncé qu'elle avait embauché Max Long pour diriger une équipe de mise sur le marché nouvellement unifiée et élargie, composée des opérations sur le terrain et du marketing à l'échelle mondiale. En tant que président, GTM, Max Long rejoindra l'équipe de direction de Smartsheet pour permettre et soutenir la clientèle mondiale en expansion de l'entreprise tout au long de son cycle de vie. Long rejoint Smartsheet en tant que cadre permanent avec plus de trente ans d'expérience dans la croissance et l'élargissement des équipes commerciales pour des entreprises technologiques mondiales telles que Microsoft, Adobe et NetApp.

Après de nombreuses années de leadership en matière d'ingénierie et de produits chez Smartsheet, Praerit Garg assumera le nouveau titre de Président, Produit et Innovation. Les attributions élargies de Garg permettront d'accélérer l'innovation commerciale et l'exécution des produits, ainsi que de commercialiser plus efficacement les solutions Smartsheet auprès des clients, des prospects et des partenaires. Mike Arntz, actuellement Chief Revenue Officer, prendra sa retraite le 31 mars 2024 après sept ans et demi chez Smartsheet.

Arntz agira en tant que conseiller de l'entreprise jusqu'à la mi-mai 2024 afin d'aider Long à réussir sa transition. Andrew Bennett, actuellement Chief Marketing Officer, terminera son mandat de près de dix ans chez Smartsheet le 15 mars 2024, lorsqu'il se retirera pour saisir une opportunité en dehors de Smartsheet.