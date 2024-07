Smartsheet, un fabricant américain de logiciels de collaboration sur le lieu de travail dont la valeur de marché s'élève à 6,3 milliards de dollars, a fait appel à des banquiers d'affaires après avoir suscité l'intérêt de sociétés de rachat, selon des personnes familières avec le dossier.

La société basée à Bellevue, dans l'État de Washington, travaille avec Qatalyst Partners pour examiner les approches des sociétés de capital-investissement, ont déclaré les sources. Smartsheet n'a pas encore décidé si elle devait lancer un processus de vente et il est possible qu'elle choisisse de rester indépendante, ont ajouté les sources.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Smartsheet et Qatalyst n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les sociétés de rachat ont activement ciblé des opérations dans des secteurs tels que la technologie et les services cette année, après être restées à l'écart pendant la majeure partie de 2023 en raison des taux d'intérêt élevés qui ont rendu plus difficile le financement des rachats d'entreprises par endettement. Les volumes d'opérations de capital-investissement ont bondi d'environ 41 % au cours du premier semestre de l'année, sous l'impulsion de plusieurs opérations de prise de contrôle.

Le logiciel Smartsheet permet aux organisations de gérer, de suivre et d'automatiser leur flux de travail à l'aide d'une plateforme unique, offrant plus de fonctionnalités et de capacités qu'Excel de Microsoft.

Smartsheet se concentre sur les grandes entreprises aux opérations complexes, telles que Pfizer, Cisco et American Airlines, et dessert 85 % des entreprises du classement Fortune 500, selon son site web. Certains de ses concurrents proposant des produits similaires, comme Asana et Monday.com, ciblent des entreprises plus petites.

Smartsheet investit dans sa croissance au détriment de ses résultats, générant de fortes ventes tout en affichant des pertes. Elle a réduit ces pertes en améliorant ses marges bénéficiaires.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 904 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 janvier, contre 714 millions de dollars un an plus tôt, tout en réduisant ses pertes avant impôts de 213 millions de dollars à 96 millions de dollars. À la fin du mois d'avril, elle disposait d'une trésorerie de 334 millions de dollars et n'avait aucune dette.

Les banques sont réticentes à prêter aux entreprises qui consomment leur trésorerie, ce qui rend les rachats d'entreprises par effet de levier plus difficiles à financer pour les sociétés de capital-investissement.

Pour contourner le problème, certaines sociétés de rachat se sont tournées vers ce que l'on appelle les "banques de l'ombre", un terme fourre-tout pour désigner les sociétés d'investissement qui opèrent en dehors du secteur bancaire. Ces prêteurs opèrent sans la supervision des régulateurs bancaires et ont la flexibilité d'accorder des prêts qui dépendent moins du flux de trésorerie d'une entreprise et plus des ventes qu'elle génère, ce qui est souvent appelé un prêt à revenus annuels récurrents.

Pour montrer à quel point cette dette peut être risquée, la société de capital-investissement Vista Equity est en pourparlers pour céder le contrôle de sa plateforme de logiciels éducatifs Pluralsight à ses prêteurs après que le prêt à revenus récurrents annuels qu'elle a contracté à la suite de son acquisition pour 3,9 milliards de dollars s'est dégradé, a rapporté Reuters au début de ce mois. (Reportage de Milana Vinn et Anirban Sen à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker)