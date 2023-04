Smartspace Software se développe à Taiwan, en Allemagne et en Chine

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Canadian Overseas Petroleum Ltd - société d'exploration, de production et de développement de pétrole et de gaz dont les activités sont concentrées dans l'Etat américain du Wyoming - fournit une mise à jour opérationnelle - indique que la construction de l'unité de Barron Flats Shannon, d'une valeur de 4,5 millions USD, devrait commencer en avril - note que cela améliorera les niveaux de production en résolvant les contraintes et les goulets d'étranglement qui ont limité la production de pétrole à l'unité de Barron Flats Shannon exploitée par la société de 2022 à aujourd'hui. En outre, à Cole Creek, une deuxième recomplétion Frontier 1 commencera au deuxième trimestre, une fois que les restrictions d'accès à la surface le permettront. Les discussions avec une grande compagnie pétrolière qui a contacté la société au sujet de l'exploitation de ses ressources pétrolières de Frontier se poursuivent, l'accent étant mis actuellement sur les conditions commerciales. Nomination de Thomas Richardson en tant qu'administrateur non exécutif à compter du 20 avril.

Neometals Ltd - producteur émergent de matériaux de batteries durables - annonce que sa filiale à 100 % Australian Titanium Pty Ltd a exécuté une feuille de conditions soulignant les principes clés qui formeront la base d'un accord d'achat ferme avec Jiuxing Titanium Materials Co Ltd. La signature de ce contrat marque une étape importante dans la stratégie de Neometals visant à développer une exploitation minière dans le cadre de son projet Barrambie, dans la région de Murchison, en Australie-Occidentale. Jiuxing est l'un des principaux producteurs de scories de titane de qualité chlorure en Chine.

Riverstone Credit Opportunities Income PLC - investisseur en crédits pour les infrastructures énergétiques et la transition énergétique - indique que la valeur nette d'inventaire au 31 mars était de 1,06 USD, soit une légère variation par rapport à la valeur de 1,06 USD à la fin de décembre 2022. La légère réduction est principalement due à un mouvement dans l'évaluation des warrants liés à un prêt qui a été précédemment remboursé.

i(x) Net Zero PLC - société d'investissement axée sur la transition énergétique et la durabilité de l'environnement bâti - déclare qu'après une révision stratégique, la société se concentrera fermement sur la croissance de la valeur nette d'inventaire des investissements de la société. Cela sera réalisé en identifiant et en cherchant à réaliser des investissements rentables dans les sociétés d'investissement existantes à court terme et en recherchant des opportunités d'investissement à forte croissance. L'objectif à court terme est de réduire les dépenses d'exploitation à 2 % de la valeur liquidative, soit une baisse de plus de 50 % par rapport aux dépenses d'exploitation de 2022. En outre, Jonathan Carpenter Stearns est nommé directeur financier. L'entreprise a également conclu un nouveau prêt à terme de 7,5 millions de dollars sur deux ans.

Smartspace Software PLC - entreprise technologique basée à Bury St. Edmunds, Angleterre, qui conçoit et construit des solutions logicielles intelligentes - annonce le lancement réussi de la plateforme SaaS de gestion des visiteurs de SwipedOn à Taïwan, en Chine et en Allemagne. Ce lancement fait suite au lancement initial de l'année dernière en Asie par le biais de la Corée du Sud.

Eckoh PLC - London-based secure payment and customer contact products - Annonce le lancement d'une nouvelle solution d'enregistrement d'appels sécurisée basée sur le cloud pour les centres de contact. Nik Philpot Chief Executive Officer s'attend à ce que l'enregistrement des appels décrochés soit vraiment bien accueilli par les clients existants. "Nous nous attendons également à l'intérêt de nouveaux clients qui sont attirés par une alternative très rentable et complète aux solutions d'enregistrement vieillissantes ou plus basiques, ce qui leur donnera ensuite la visibilité et l'accès à notre portefeuille plus large de sécurité des données."

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

