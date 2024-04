SmartSpace Software PLC est un fournisseur britannique de logiciels de gestion intégrée des espaces pour les bâtiments intelligents et les espaces commerciaux. La société développe et vend des solutions logicielles en tant que service (SaaS) qui aident les clients à gérer leurs espaces de travail. La société propose une solution logicielle SaaS basée sur le cloud et du matériel complémentaire pour permettre la gestion des visiteurs, la réservation de bureaux, la gestion des salles de réunion et l'analyse. Les segments de la société comprennent Space Connect et SwipedOn. Le segment SwipedOn, basé en Nouvelle-Zélande, assure la vente et l'assistance de logiciels de gestion des visiteurs en libre-service à des clients du monde entier. Le segment Space Connect, basé au Royaume-Uni, assure la vente et l'assistance de logiciels de gestion d'espaces en libre-service par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires, de distributeurs et de revendeurs à des clients du monde entier. Ses filiales comprennent SwipedOn Inc, SwipedOn Limited, Space Connect Limited et d'autres.

Secteur Services et conseils en informatique