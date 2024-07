SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SmartStop) est un fonds d'investissement immobilier autogéré (REIT) avec une équipe d'exploitation entièrement intégrée d'environ 500 professionnels du self-stockage qui se concentrent sur la croissance de la marque SmartStop Self Storage. SmartStop, par le biais de sa filiale indirecte SmartStop REIT Advisors, LLC, sponsorise également d'autres programmes de self-stockage. SmartStop possède ou gère un portefeuille d'environ 196 propriétés opérationnelles dans 22 États et au Canada, comprenant environ 138 100 unités et 15,6 millions de pieds carrés louables. SmartStop et ses affiliés possèdent ou gèrent environ 34 propriétés de self-stockage en exploitation au Canada, qui totalisent environ 29 700 unités et 3,0 millions de pieds carrés louables. Ses segments comprennent les opérations de self-stockage et les activités de la plateforme Managed REIT. Elle se concentre sur l'investissement dans des installations de self-stockage et des investissements immobiliers de self-stockage connexes qui sont censés soutenir des distributions durables aux actionnaires à long terme.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé