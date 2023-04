Journeo prolonge son contrat ; Biome complète sa levée de fonds

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Journeo PLC - fournisseur de services de systèmes de transport basé dans le Leicestershire, en Angleterre - signale la prolongation d'un an de son accord-cadre avec Arriva UK Bus. L'accord a été initialement conclu en 2019 et prolongé en 2021. Cette nouvelle extension du contrat-cadre se poursuivra jusqu'en avril 2024 et devrait générer environ 1,1 million de livres sterling de revenus. Arriva UK Bus dispose d'une flotte d'environ 5 000 bus et est le troisième plus grand opérateur de bus du Royaume-Uni en dehors de Londres, avec plus de 15 % de part de marché. Dans le cadre de cet accord, Journeo fournira des systèmes CCTV et une assistance technique, ainsi que des services de conception technique, d'évaluation des nouvelles technologies et de gestion de projet pour les véhicules neufs et anciens. Journeo s'attend à ce que la "majorité" des recettes soit comptabilisée au cours de cet exercice. Le directeur général Russ Singleton déclare : "Nous travaillons avec Arriva UK bus depuis 2010 et nous sommes ravis de poursuivre cette relation de longue date grâce à l'extension de ce contrat-cadre".

Biome Technologies PLC - Société de Southampton spécialisée dans les bioplastiques et les technologies de radiofréquence - Finalisation de la levée de fonds sous forme de prêt convertible. En mars, Biome a déclaré avoir levé conditionnellement 850 000 GBP par le biais d'un emprunt convertible. Elle a précisé que cette opération comportait deux tranches : une première tranche de 300 000 GBP et une seconde tranche de 550 000 GBP. "Il est prévu que le produit net global de la levée de fonds sous forme d'obligations convertibles soit utilisé pour soutenir la croissance des divisions Bioplastics et RF Technologies du groupe vers une position de viabilité du flux de trésorerie d'exploitation du groupe en temps utile", a déclaré l'entreprise en mars.

Totally PLC - Fournisseur britannique et irlandais de services de santé de première ligne, de services de remise en forme et de bien-être en entreprise - S'inscrit dans un accord-cadre clé avec le NHS Wales pour la fourniture de services d'externalisation dans la région. L'accord-cadre a une durée de quatre ans à partir d'avril 2023 et peut être prolongé de quatre années supplémentaires, sous réserve de l'approbation du gouvernement du Pays de Galles. Explique que l'accord contribuera à réduire les listes d'attente. En décembre 2022, les listes d'attente au Pays de Galles atteignaient le chiffre record de 735 000 parcours de patients ouverts. "L'accord-cadre permet d'obtenir rapidement un soutien pour aider les autorités à atteindre leurs objectifs en matière d'orientation vers le traitement et à fournir un soutien lorsque la capacité n'est pas disponible pour répondre à la demande de services", explique Totally.

Oriole Resources PLC - Société d'exploration aurifère basée à Londres, axée sur un projet d'exploration précoce au Cameroun et sur le projet aurifère plus avancé de Senala au Sénégal - Reçoit un dégrèvement fiscal de 157 000 GBP du HMRC en rapport avec une demande d'allègement fiscal pour la recherche et le développement pour les progrès géoscientifiques recherchés par la société dans le cadre de ses programmes d'exploration. La demande porte sur l'exercice clos en décembre 2022. "La demande acceptée démontre que l'entreprise remplit les conditions requises pour bénéficier de l'allègement fiscal pour la recherche et le développement en effectuant des travaux de recherche sur des zones potentielles de minéralisation afin d'établir les données géologiques nécessaires pour évaluer la faisabilité économique de futures opérations minières dans ces zones", explique l'entreprise.

Spectral MD Holdings Ltd - société d'analyse prédictive basée à Dallas, Texas, spécialisée dans les algorithmes et la technologie qui permettent de prendre des décisions de traitement plus rapides et plus précises - reçoit un prix de 4 millions USD du Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC). Le MTEC est un consortium biomédical qui collabore avec l'activité de développement de matériel médical de l'armée américaine. Ce prix fournira un financement non dilutif pour soutenir l'évaluation des brûlures sur le champ de bataille militaire à l'aide d'un DeepView portable. "Nous sommes honorés de recevoir ce prix pour aider l'armée à poursuivre le développement de notre technologie DeepView, ce qui porte le total des engagements de financement public non dilutif reçus à près de 130 millions de dollars", déclare Wensheng Fan, PDG de la société. "Ce financement permettra à Spectral MD de continuer à innover dans le domaine des brûlures et de poursuivre le développement de notre outil numérique portable d'évaluation des brûlures."

N4 Pharma PLC - Société pharmaceutique basée à Derby, en Angleterre, spécialisée dans le développement de Nuvec, un système d'administration de vaccins et de traitements anticancéreux - déclare avoir achevé le chargement unique des nucléotides siRNA EGFR et BCL-2 sur Nuvec et avoir produit de bonnes formulations monodisperses à toutes les doses à étudier. Il ajoute que le siNA EGFR chargé individuellement a montré une forte inhibition du gène EGFR avec une bonne courbe de réponse à la dose, ce qui a permis à la société d'identifier la dose qu'elle peut utiliser dans l'étude in vivo sur l'EGFR chargé individuellement. Nigel Theobald, PDG, déclare : "Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus avec l'EGFR, qui montrent un excellent knockdown du siRNA ainsi qu'une courbe de réponse à la dose très claire, et nous pensons que cela montre à quel point Nuvec est bien adaptée pour travailler avec le siRNA.

Smarttech247 Group PLC - société de détection et de réponse gérée - S'associe à Focepoint pour un nouveau programme de fournisseur de services de sécurité gérés. Le programme est centré sur les solutions de sécurité des données d'entreprise Forcepoint ONE SSE cloud-native et Forcepoint. "Les services hébergés et gérés de Smarttech247 centrés sur les solutions de sécurité des données d'entreprise Forcepoint ONE SSE cloud-native et Forcepoint permettent aux entreprises d'aujourd'hui de gérer les risques de manière holistique et de simplifier les opérations de sécurité. Cela peut changer la donne alors que les adversaires trouvent constamment de nouveaux moyens de voler des données confidentielles", déclare le PDG Raluca Saceanu.

