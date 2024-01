Smarttech247 Group PLC est une société de détection et de réponse gérée (MDR) automatisée basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la fourniture de renseignements sur les menaces avec la détection et la réponse gérées pour fournir des informations exploitables, la détection des menaces 24/7, l'enquête et la réponse. Ses services comprennent la détection et la réponse gérées - pour tout environnement -, les solutions de sécurité en nuage, la gestion des menaces et des vulnérabilités, ainsi que la gouvernance, le risque et la conformité. Ses produits MDR comprennent NoPhish, VisionX MDR Platform et Threathub. NoPhish est une application intégrée à Office 365 qui catégorise et signale les tentatives potentielles de phishing. Sa plateforme VisionX MDR offre une surveillance et une visibilité des menaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ainsi qu'une analyse avancée des menaces (ATA) pour surveiller et protéger l'environnement du client contre les menaces et les risques 24 heures sur 24. Son Threathub offre une analyse des vulnérabilités en temps réel qui génère des alertes informant les clients des vulnérabilités de leurs systèmes susceptibles d'être exposées.